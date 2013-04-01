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۱۲ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۱۲

نظرسنجی ها حاکی است؛

رضایت مسافران نوروزی از سفر به استان البرز

رضایت مسافران نوروزی از سفر به استان البرز

کرج – خبرگزاری مهر: مسئول كمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد تسهیلات نوروزی عنوان کرد: مسافران نوروزی و شهروندان البرزی از عملكرد و نحوه خدمات رسانی اعضای ستاد تسهیلات نوروزی رضایت دارند.

مجید طاهری فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب گفت: بر اساس نظر سنجی های به عمل آمده غالب افرادی كه برای بازدید از جاذبه ها و یا به قصد سفر به استانی دیگر به البرز سفر كرده اند، از نحوه عمكرد ستاد تسهیلات نوروزی رضایت داشته اند.

وی افزود: بدون شك این رضایت در گرو برنامه ریزی دقیق و استفاده از نیروهای كارآمد ایجاد شده است.

توزیع بیش از 50 هزار اقلام تبلیغاتی در استان

طاهری فر خاطر نشان كرد: كمیته اطلاع رسانی و تبلیغات این ستاد در ایام نوروز با توزیع بیش از 50 هزار اقلام تبلیغاتی اطلاعات كافی را در زمینه  جاذبه ها، مكان های تاریخی ، مذهبی و گردشگری استان در اختیار میهمانان البرزی قرار داده است.

وی افزود: فعالیت این كمیته تا 15 فروردین كه آخرین مسافران نوروزی به استان مبداء خود بازمی گردند ادامه دارد.

 

مجید طاهری فر ادامه داد: بدون شك تبلیغات و  اطلاع رسانی مناسب تاثیر به سزایی در جذب مسافر و گردشگر به استان البرز دارد.

وی تصریح كرد: هرچند جاذبه های استان البرز آن طور كه باید و شاید به مردم و حتی شهروندان البرزی شناسانده نشده اما امید است با گسترش تبلیغات و اطلاع رسانی در این خصوص ، به زودی  شاهد تغییرات زیادی در این حوزه باشیم .

مسئول كمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد تسهیلات نوروزی استان گفت: در این زمینه تخصیص بودجه مناسب و همكاری بیش از پیش رسانه ها و اصحاب جراید ضروری به نظر می رسد.

 

کد مطلب 2024850

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