انجام 92 ماموريت جاده اي توسط اورژانس بابل در نوروز 92

مهدي محمديان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از شروع سال جدید تا پایان روز پنجم فروردین سالجاری این اورژانس 242 ماموریت را انجام داده است.

وي افزود: در ایستگاه سلامت 26 ماموریت اورژانسی انجام گرفته که دو ماموریت آن تصادفی و24 مورد غیر تصادفی بوده که از این تعداد 17 مورد از این بیماران به بیمارستان انتقال و 9 بیماران از سوی پزشکان اورژانس 115 بابل درهمان مکان درمان سرپایی قرارگرفتند.

محمديان ادامه داد: درمجموعه ماموریتها، شش نفر از مصدومین تصادفی بوده که به علت شدت جراحات جان خود را از دست دادند.

وي بیان داشت: در تماس مردمی با اورژانس 115 مبنی بر تصادف شدید بین خودروی پراید با پاترول در جاده خشرودپی روستای صلاح دارکلا رخ داده که بلافاصله آمبولانس های 115 به محل اعزام که مشاهده شد، شش نفر در این حادثه مصدوم پس ازاقدمات اولیه پزشکی توسط تکنسین های این اورژانس نسبت به مصدومین این حادثه بعمل اوردند.

رئیس اوژانس 115 بابل افزود: در تماس دیگرمردمی با اورژانس 115 مبنی بر اینکه تصادفی بین خودروی پژو با پاترول در جاده گنج افروز سه راه شیردارکلا رخ داده که بلافاصله آمبولانس 115 به محل اعزام که مشاهده شد، سه نفر دراین حادثه مصدوم گردیدندکه توسط نیروهای اورژانس اقدامات پزشکی براین مصدومان انجام و جهت ادامه درمان پزشکی به بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان انتقال که متاسفانه یکی ازمصدومین به علت جراحات بیش ازحد دقایقی بعد درهمان بیمارستان جان خود را از دست داد.

محمدیان با بیان اینکه، از شروع سال جدید، این اورژانس 242 ماموریت راانجام داده است، افزود: از این تعداد 124 ماموریت شهری بوده که دراین ماموریت شهری 15 مامریت آن تصادفی و 109 ماموریت دیگرغیر تصادفی بوده است.

وی ادامه داد: از ماموریتهای شهر ی انجام شده 62بیمار را به بیمارستان انتقال و 65مورد آن درهمان مکان درما ن شده است.

بابل يكي از شهرهاي پرجمعيت مازندران است.

