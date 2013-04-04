به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری دیدارهای هفته سوم از مرحله گروهی یازدهمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری، دور رفت این مسابقات درحالی به پایان رسید که سپاهان اصفهان برابر الاهلی عربستان و تراکتورسازی در زمین الشباب عربستان تن به شکست دادند اما استقلال توانست در یکی از دیدارهای مهم این هفته با برتری 2 بر یک برابر الهلال، انتقام ایرانی‌ها را از نمایندگان عربستان بگیرد.

در این هفته 3 نماینده ژاپن برابر حریفان کره‌جنوبی شکست خوردند اما کاشیوا ریسول ژاپن در دیداری که قضاوت آن برعهده محسن ترکی بود با نتیجه 6 بر 2 سوون سامسونگ بلووینگز کره‌جنوبی را شکست داد تا ضمن جبران ناکامی تیم‌های ژاپنی برابر نمایندگان کره‌جنوبی، صدرنشینی‌اش در گروه H را تحکیم بخشد.

در دیگر دیدارهای مهم روز دوم از هفته سوم این مسابقات لخویا در قطر برابر پاختاکور به پیروزی 3 بر یک دست یافت تا صدرجدول را از این حریف ازبکستانی گرفته و خود را به عنوان صدرنشینی گروه B معرفی کند. در گروه F هم اواراواردز ژاپن در خانه با نتیجه 3 بر یک مغلوب جئونبوک هیوندای کره‌جنوبی شد. گوانگجو اورگرانده چین هم با 4 گل موآتگ‌سونگ یونایتد تایلند را در هم شکست تا همچنان صدرنشین این گروه لقب بگیرد.

در پایان دیدارهای دور رفت از مرحله گروهی یازدهمین دوره لیگ قهرمانان آسیا الشباب عربستان در گروه A، لخویا قطر در گروه B، الاهلی عربستان در گروه C، استقلال ایران در گروه D، اف‌سی سئول کره‌جنوبی در گروه E، گوانگجو اورگرانده چین در گروه F، بنیادکار ازبکستان در گروه G و کاشیوا ریسول ژاپن در گروه H صدرنشین شدند. در این بین نمایندگان کشورهای امارات، استرالیا و تایلند موفق نشدند در هیچ گروهی صدرنشین شوند. دو تیم اماراتی قعرنشین گروه‌های غرب و دو نماینده تایلند هم قعرنشین گروه‌های شرق آسیا لقب گرفتند.

نتایج کامل دیدارهای هفته سوم از مرحله گروهی یازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* الجیش قطر 3 - الجزیره امارات یک

گل‌ها: رنار ریبی‌آرو (7 و 58) و ماهر یوسف باکور (17) برای الجیش - سبیت خاطر (45) برای الجزیره

* الشباب عربستان یک - تراکتورسازی ایران صفر

گل: ناصر الشماری (30) برای الشباب

جدول ‌رده‌‌بندی گروه A

1- الشباب عربستان با 7 امتیاز، 2- تراکتورسازی تبریز با 4 امتیاز (تفاضل گل 1+)، 3- الجیش قطر با 4 امتیاز (تفاضل گل صفر) و 4- الجزیره امارات با یک امتیاز

گروه B:

* لخویا قطر 3 - پاختاکور ازبکستان یک

گل‌ها: دیا (21) و سباستین سوریا (84 و 90) برای لخویا - غلام اورونوف (40) برای پاختاکور

* الشباب امارات یک - الاتفاق عربستان صفر

گل‌: ناصر مسعود (81) برای الشباب

جدول رده‌بندی گروه B

1- لخویا قطر با 7 امتیاز، 2- پاختاکور ازبکستان با 6 امتیاز، 3- الشباب امارات با 3 امتیاز و 4- الاتفاق عربستان با یک امتیاز

گروه C:

* سپاهان ایران 2 - الاهلی عربستان 4

گل‌ها: جواهیر سوکای (3) و فرشید طالبی (87) برای سپاهان - ویکتور سیموئز (23 و 65)، برونو سزار (39) و عماد علی الحسین (46) برای الاهلی

* النصر امارات 2 - الغرافه قطر 4

گل‌ها: حبیب القردان (56) و برونو سزار (58) برای النصر - جبرئیل سیسه (24)، حامد شامی (31)، اندرسون (45- پنالتی) و لورنس کوایی (84) برای الغرافه

جدول ‌رده‌‌بندی گروه C

1- الاهلی عربستان با 9 امتیاز، 2- الغرافه قطر با 6 امتیاز، 3- سپاهان ایران با 3 امتیاز و 4- النصر امارات بدون امتیاز

گروه D:

* العین امارات 2 - الریان قطر یک

گل‌ها: اکوکو (34) و الکس بروسکوئه (70) برای العین - دا سیلوا (32) برای الریان

* الهلال عربستان یک - استقلال ایران 2

گل‌ها: سالم الدوساری (67) برای الهلال - پژمان منتظری (80) و آرش برهانی (86) برای استقلال

جدول رده‌بندی گروه D

1- استقلال ایران با 7 امتیاز، 2- العین امارات با 6 امتیاز، 3- الهلال عربستان با 3 امتیاز و 4- الریان قطر با یک امتیاز

گروه E:

* اف‌سی سئول کره‌جنوبی 2 - وگالتا ساندای ژاپن یک

گل‌ها: اسکودرو (5) و کیم جین کیو (22) برای اف‌سی سئول - ویلسون (87 - پنالتی) برای وگالتا

* جیانگسو چین 2 - بوریرام یونایتد تایلند صفر

گل‌ها: لو بوفای (42) و سون که (43) برای جیانگسو

جدول رده‌بندی گروه E

1- اف‌سی سئول کره‌جنوبی با 7 امتیاز، 2- جیانگسو چین با 4 امتیاز 3- وگالتا سندای ژاپن با 2 امتیاز (تفاضل گل 1-) و 4- بوریرام‌ یونایتد تایلند با 2 امتیاز (تفاضل گل 2-)

گروه F:

* گوانگجو اورگرانده چین 4 - موآتگ‌سونگ یونایتد تایلند صفر

گل‌ها: لئوناردو (51 و 2+90 - پنالتی)، کونسیسائو سیلوا (58) و گائو لین برای گوانگجو

* اواراواردز ژاپن یک - جئونبوک هیوندای کره‌جنوبی 3

گل‌ها: گنکی هاراگوچی (6) برای اوراواردز - سئونگی (52)، لی دونگ گوک (64) و اولیویه‌را جونیور (70) برای جئونبوک

جدول رده‌بندی گروه F

1- گوانگجو اورگرانده چین با 7 امتیاز، 2- جئونبوک هیوندای کره‌جنوبی با 5 امتیاز، 3- اواراواردز ژاپن با 6 امتیاز و 4- موآتگ‌سونگ یونایتد تایلند

گروه G:

* سانفرانسیسکو هیروشیما ژاپن صفر - پوهانگ استیلرز کره‌جنوبی یک

گل: چون سوک یائه (18) برای پوهانگ

* بنیادکار ازبکستان صفر - بیجینگ گوآن چین صفر

جدول رده‌بندی گروه G

1- بنیادکار ازبکستان با 5 امتیاز (تفاضل گل 2+)، 2- پوهانگ استیلرز کره جنوبی با 5 امتیاز (تفاضل گل 1+)، 3- بیجینگ گوان چین با 5 امتیاز (تفاضل گل 1+) و 4- سانفریس هیروشیما ژاپن بدون امتیاز

گروه H:

* سنترال کوآسک مارینرز استرالیا 2 - گویژو رینه چین یک

گل‌ها: پج بولیچ (50) و ترنت ساینس‌بوری (80) برای سنترال - جوشا روسه (71- گل به خودی برای گویژو رینه

* سوون سامسونگ بلووینگز کره‌جنوبی 2 - کاشیوا ریسول ژاپن 6

گل‌ها: چوی یائه سوک (52) و استیویکا (73- پنالتی) برای سوون سامسونگ - تاناکا یونیا (16 و 67)، کوریساوا ریوچی (51 و 75) و کودو ماساتو (55 و 3+90) برای کاشیما

جدول رده‌بندی گروه H

1- کاشیوا ریسول ژاپن با 9 امتیاز، 2- سنترال کوآسک مارینرز استرالیا با 4 امتیاز، 3- سوون سامسونگ بلووینگز کره‌جنوبی با 2 امتیاز و 4- گویژو رینه چین با یک امتیاز