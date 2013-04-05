به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد در ادامه برپایی نمایشگاههای موضوعی کتاب، در ابتدای سال 92، سی و دومین نمایشگاه از این نمایشگاهها را به مناسبت گرامیداشت روز جهانی آب (2 فرودین) و روز جهانی بهداشت (18 فروردین) برگزار خواهد کرد.
در این نمایشگاه تمام منابع موضوعی موجود در دو حوزه بهداشت و آب و همچنین کتابشناسیهای مرتبط در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
تاریخ برپایی نمایشگاه یادشده با عنوان «بهداشت آب» نیز از تاریخ 17 تا 22 فروردین خواهد بود.
بازدید از این نمایشگاه برای عموم علاقهمندان آزاد است.
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