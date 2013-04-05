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۱۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۰:۵۳

یک نمایشگاه کتاب با موضوع «بهداشت آب» برگزار می‌شود

یک نمایشگاه کتاب با موضوع «بهداشت آب» برگزار می‌شود

نمایشگاه موضوعی کتاب «بهداشت آب» به زودی در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد در ادامه برپایی نمایشگاه‏‌های موضوعی کتاب، در ابتدای سال 92، سی و دومین نمایشگاه از این نمایشگاه‌ها را به  مناسبت گرامیداشت روز  جهانی آب (2 فرودین) و روز جهانی بهداشت (18 فروردین) برگزار خواهد کرد.

در این نمایشگاه تمام منابع موضوعی موجود در دو حوزه بهداشت و آب و همچنین کتابشناسی‏‌های مرتبط در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.     

تاریخ برپایی نمایشگاه یادشده با عنوان «بهداشت آب» نیز از تاریخ 17 تا 22 فروردین خواهد بود. 

بازدید از این نمایشگاه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 2025617

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