مهدی مهدوی کیا به سوگ نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدوی کیا کاپیتان پرسپولیس که قرار بود صبح روز جمعه به منظور حضور در اردوی تیم فوتبال پرسپولیس راهی رشت شود، پنجشنبه شب از درگذشت ناگهانی مادرش مطلع شد و به اتفاق خانواده راهی اراک شد. خانواده مهدوی کیا در برخی ایام سال در روستای چشمه اراک زندگی می‌کنند. مادر مهدوی کیا که در همین روستا به سر می برد در اثر سکته دارفانی را وداع گفت.

مهدوی‌کیا که از این خبر غم انگیز و تلخ مطلع شده بلافاصله به اتفاق خانواده راهی اراک شد و مراتب عدم حضورش در اردوی پرسپولیس را از طریق یکی از اعضای خانواده به روابط عمومی باشگاه پرسپولیس اطلاع داد.

همچنین محمد رویانیان در پیامی این مصیبت را به مهدی مهدوی کیا تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:

« کاپیتان عزیز و با اخلاق تیم فوتبال پرسپولیس، از شنیدن خبر درگذشت ناگهانی مادر گرامیتان متاسف و متاثر شدم. بدون شک ضایعه از دست دادن مادری مهربان و فداکار که چنین قهرمان با اخلاقی را به جامعه فوتبال کشورمان هدیه داده است، غمی بس بزرگ و جبران ناپذیر برای شما و خانواده گرامیتان خواهد بود.

مصیبت وارده را صمیمانه از طرف خودم و به نیابت از هواداران پرسپولیس به پدر بزرگوارتان، جنابعالی، برادر عزیزتان هادی مهدوی‌کیا و خانواده محترم‌تان صمیمانه تسلیت گفته. از درگاه ایزد منان صبر و شکیبایی برای بازماندگان و غفران الهی برای آن عزیز از دست رفته را مسالت دارم. ما را هم در غم خود شریک بدانید.»

همچنین یحیی گل محمدی سرمربی و سعید شیرینی سرپرست تیم نیز که از درگذشت ناگهانی مادر مهدوی‌کیا مطلع شدند با پیام تسلیت مراتب ابراز همدردی خود با کاپیتان پرسپولیس را اعلام داشته و مصیبت وارده را از طرف خود و کلیه اعضای تیم به مهدی و هادی مهدوی کیا و خانواده گرامی‌شان تسلیت گفتند.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را به مهدی و هادی مهدوی کیا تسلیت می گوید و برای آن مرحوم از درگاه خداوند منان بهشت برین را مسئلت دارد.