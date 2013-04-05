تاکید بر ارتقاء سطح روابط اقتصادی، همکاری های دانشگاهی و رسانه ای با بلاروس و ارمنستان

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه در هفته دوم فروردین ماه به منظور سفر رسانه ای عازم بلاروس شد و پس از سفر به بلاروس که از 7 تا 11 فروردین به طول انجامید، به ایروان پایتخت ارمنستان سفر کرد و پنج شنبه 15 فروردین نیز به تهران بازگشت.

در این سفر هیات رسانه ای از 4 خبرگزاری مهر، فارس، ایسنا و ایرنا و همچنین شبکه خبر مهانپرست را همراهی کردند.

ارتقاء روابط اقتصادی ، همکاری های دانشگاهی و تسهیل در صدور یا لغو روادید و همچنین فراهم کردن زمینه سفر دانشجویان دو کشور بلاروس و ارمنستان به ایران و بالعکس، از مهمترین محورهای گفتگوی مهمانپرست با مقامات سیاسی و دانشگاهی و رسانه ای دو کشور بود.

ایران مظلومانه تحت فشار و تحریم است

مهمانپرست در بلاروس با ولادیمیر ولادیمیریچ ماتوسویچ معاون وزیر اطلاع رسانی بلاروس دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار ضمن معرفی رسانه های جمهوری اسلامی ایران و عملکرد حرفه ای آنها، طی سخنانی اظهارداشت: در دنیای امروز افکار عمومی نقش بسیار تعیین کننده ای پیدا کرده است و کشورهای غربی با داشتن شبکه های قدرتمند رسانه ای سعی می کنند چهره کشورهای مستقل را مخدوش معرفی کنند.

وی ادامه داد: باید با کمک یکدیگر تلاش کنیم چهره واقعی از کشورهای خود و پیشرفتها و ظرفیت هایی که در کشورمان وجود دارد به مردم دنیا معرفی کنیم. باید اطلاعات دقیق از جذابیت های دو کشور را به اطلاع افکار عمومی دنیا برسانیم.

مهمانپرست گفت: دو کشور ایران و بلاروس به خاطر مواضع مستقلی که دارند جایگاه مهمی در دنیا دارند اگر در کنار هم باشیم می توانیم تبلیغات منفی کشورهای مخالف خود را خنثی کنیم.

ولادیمیر ولادیمیریچ ماتوسویچ معاون وزیر اطلاع رسانی بلاروس گفت: ما در بلاروس آمادگی وزارت اطلاع رسانی و آژانس های بزرگ خبری برای همکاری با ایران را اعلام می کنیم. ما آمادگی داریم تا همکاری های خود را مستحکم تر کینم زیرا معتقدیم این همکاری ها در راستای توسعه فرهنگی و اقتصادی و سیاسی خواهد بود.

وی از پیشنهاد ایران برای همکاری های رسانه ای تشکر کرد.

ولادیمیر ولادیمیریچ ماتوسویچ ضمن اعلام موافقت با صحبت های مهمانپرست درخصوص فعالیت رسانه ای در جهت شناساندن ظرفیت های دو کشور به دنیا، گفت: رسانه های دولتی بلاروس تلاش می کنند تا روابط دوستانه دو کشور ایران و بلاروس را به خوبی پوشش خبری دهند. همچنین سعی می کنیم پیشرفت های ایران در رسانه های ما انعکاس خبری داشته باشد ونشان دهیم که ایران مظلومانه تحت فشار و تحریم است.

بازدید مهمانپرست از بزرگترین دانشگاه بلاروس

مهمانپرست همچنین در اولین روز کاری خود در دانشگاه علوم اقتصادی بلاروس واقع در شهر مینسک، حضور پیدا کرد و برای دانشجویان این دانشگاه سخنرانی کرد. پیش از سخنرانی در جمع دانشجویان با شیموف ولادیمیر نیکلایویچ رئیس دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.

نیکلایویچ طی سخنانی اظهارداشت: شما در زمانی به دانشگاه آمده اید که در روزهای جشن هشتادمین سالگرد تاسیس این دانشگاه هستیم. این دانشگاه از بزرگترین مراکز آموزشی در سراسر بلاروس است و در تمام رشته های آموزشی 23 هزار دانشجو دارد. دوره های آموزشی از پیش دانشگاهی آغاز و تا سطح فوق دکترا ادامه می یابد. همچنین از نظر تربیت معلم هم آموزش لازم برای تدریس داده می شود. دانشگاه علوم اقتصادی تنها دانشگاهی است که دفاعیه در سطح دکترا برگزار می کند که در سال حدود 35 دفاعیه داریم.

در این دیدار مهمانپرست از رئیس دانشگاه علوم اقتصادی بلاروس و همکارانش دعوت کرد تا سفری به ایران داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم اقتصادی بلاروس نیز با استقبال از این دعوت گفت: مطمئنا این سفر قدم جدیدی برای برقراری رابطه بین دانشگاههای دو کشور است.

افتتاح مرکز ایران شناسی و آموزش زبان فارسی در بلاروس

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه با حضور در دانشگاه علوم اقتصادی بلاروس در شهر میسنک، در مراسم افتتاح مرکز ایران شناسی و آموزش زبان فارسی در بلاروس حضور پیدا کرد و به اتفاق رئیس این دانشگاه مرکز ایران شناسی دانشگاه علوم اقتصادی را رسما افتتاح کرد.

حمید صفری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلاروس طی سخنانی اظهارداشت: مرکز ایران شناسی و آموزش زبان فارسی در کشور بلاروس 150 زبان آموز دارد که 14 نفر آنها در دانشگاه علوم اقتصادی هستند.

وی ادامه داد: این دانشجویان باید ظرف یک سال به زبان فارسی تسلط پیدا کنند و راه اندازی این مرکز موجب می شود تا مقدمات راه اندازی تدریس رشته زبان و ادبیات فارسی در این دانشگاه فراهم شود.

یکی از زبان آموزان حاضر مطالبی از روی کتاب درسی خود که به زبان فارسی بود برای مهمانپرست قرائت کرد.

در افتتاح این مرکز با برگزاری مراسم نان و نمک از مهمانپرست استقبال شد.

مهمانپرست نیز به زبان آموزان حاضر قول داد تا برنامه سفر آنان به ایران برای یادگیری بهتر زبان فارسی و آشنایی با ایران و جاذبه های آن پیگیری کند.

وی در سخنرانی که در جمع دانشجویان داشت طی سخنانی گفت: ادعاهای کشورهای غربی در زمینه تحریم ها برای این است که ابزاری برای رسیدن به خواسته های سیاسی خود داشته باشند. کشورهای مستقل هم اکنون در حال افزایش هستند و قدرتمند شده اند. ما باید همکاری بین کشورهای مستقل را افزایش دهیم. وقتی در کنار هم باشیم و از هم حمایت کنیم می توانیم از حقوق ملت های خود دفاع کنیم. ملت های ما حق دارند از دانش پیشرفته برای توسعه خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: ما تاکید داریم که مردم ایران و بلاروس بتوانند به راحتی به کشورهای یکدیگر سفر کنند و همکاری های گردشگری و توریستی بین دو کشور توسعه یابد. پرواز مستقیم به مینسک برقرار شده که باید تعداد پروزاها افزایش یابد. صدور روادید بین دو کشور نیز باید آسان شود. مردم بلاروس باید بتوانند به ایران به راحتی سفر کنند و ظرفیت های اقتصادی ایران را ببینند و در این زمینه فعال شوند. همچنین مردم ایران نیز باید بتوانند به بلاروس سفر کنند و کشور زیبای شما را ببینند و سرمایه گذاری داشته باشند.

دیدار مهمانپرست با معاون وزیر امور خارجه بلاروس

رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه که در سفر رسانه ای به بلاروس روز پنج شنبه 8 فروردین ماه با معاون وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

والنتین ریبا کوف معاون وزیر خارجه بلاروس در این دیدار ضمن تبریک بیستمین سالگرد آغاز روابط ایران و بلاروس گفت: روابط دو کشور در خلال این سال ها پیشرفت های زیادی در تمام زمینه ها داشته و توسعه همه جانبه آن مورد تاکید رهبران عالی دو کشور است.

وی به دیدارهای روسای جمهور و مقامات ارشد ایران و بلاروس از پایتخت های یکدیگر، امضای 40 موافقتنامه مختلف و نیز برگزاری یازده دور کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در طول این سال ها اشاره و ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد را فرصت مناسبی برای به کار گیری ظرفیت های جدید همکاری دانست.

مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه نیز در این دیدار اظهار داشت: روابط سیاسی بین ایران و بلاروس در سطح عالی است و باید سایر همکاری ها در زمینه های اقتصادی و فرهنگی نیز به این سطح افزایش یابد.

وی کمیسیون مشترک اقصادی را چارچوب مناسبی برای گسترش روابط و همکاری اقتصادی اعلام و تاکید کرد : نقش رسانه ها در معرفی جذابیت های موجود برای توسعه همکاری های تجاری و گردشگری بسیار موثر است و خواستار ارتباط هر چه بیشتر رسانه ها و تبادل هیئت های رسانه ای بین دو کشور شد.

مهمانپرست همچنین تسهیل صدور روادید برای افزایش سفر اتباع دو کشور را مهم و تاثیرگذار دانست و تبادل هیات هایی از مدیران آژانس های توریستی ایران و بلاروس را پیشنهاد داد که مورد استقبال معاون وزیر خارجه بلاروس قرار گرفت.

ایران در مذاکرات آلماتی به دنبال احقاق حق خود بر مبنای معاهده ان پی تی است



سخنگوی وزارت خارجه روز جمعه 9 فروردین ماه پس از دیدار با همتای بلاروسی خود در محل وزارت خارجه بلاروس در نشست خبری در پاسخ به این سوال که چشم انداز مذاکرات آلماتی را چطور ارزیابی می کنید،گفت: مذاکراتی که در دور اول آلماتی برگزار شد نشان دهنده این بود که رویکرد کشورهای 1+5 نسبت به قبل ، به سمت منطقی شدن حرکت می کند اما ادامه این رویکرد 1+5 می تواند زمینه رسیدن به تفاهم را فراهم کند. ما در مذاکرات به دنبال احقاق حقوق خود بر مبنای معاهده ان پی تی هستیم و باید چارچوبی در مذاکرات تعریف شود تا چشم انداز نهایی آن روشن باشد.

مهمانپرست گفت: طبیعی است که در هر گامی که دو طرف با توافق هم دنبال می کنند در یک بخشی باید به رسمیت شناختن حقوق جمهوری اسلامی ایران در فعالیت هسته ای نزدیک شود و همچنین ابهامات غرب که البته اساسی هم ندارد، برطرف شود.

بازدید مهمانپرست از رادیو و تلویزیون دولتی بلاروس

مهمانپرست روز جمعه 9 فروردین ماه به همراه هیات رسانه ای جمهوری اسلامی ایران که در بلاروس به سر می برد، از مرکز رادیو و تلویزیونی دولتی بلاروس بازدید کرد.

در این دیدار کریل کازاکوو مدیر کل آژانس خبری تلویزیون بلاروس شرحی از نحوه فعالیت خبری خود و همکارانش ارائه کرد.

وی به سفرش به ایران و تهیه فیلم از مناطق مختلف اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از اخبار ما به ایران اختصاص دارد از آنجا که کشور بلاروس جزو جنبش عدم تعهد است به سیاست خارجی ایران به عنوان کشور مستقل احترام می گذاریم. به همین دلیل سعی می کنیم اخباری که از وضعیت ایران دریافت می کنیم از منشوری باشد که اخبار ایران دنبال می کند نه آنچه غرب ارائه می دهد.

مهمانپرست نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه باید رسانه های کشورهای مستقل را به همکاری بیشتر با یکدیگر تشویق کنیم و با همکاری یکدیگر واقعیت های کشورهای خود را به مردم دنیا معرفی کنیم، به تحریم شبکه های رسانه ای برون مرزی جمهوری اسلامی ایران از سوی غرب اشاره کرد و گفت: این کشورها از یک طرف مدعی آزادی بیان هستند اما از طرف دیگر نگران هستند که از شبکه های برون مرزی، دیدگاه خود را برای مردم دنیا در موضوعات مختلف تشریح کنیم. البته دنیای آینده متعلق به کشورهای مستقل است و ساختار قدرت در دنیا در حال تغییر است.

مهمانپرست پس از دیدار با مدیر کل آژانس خبری تلویزیون بلاروس ، با حضور در استودیوی خبری تلویزیون بلاروس با گنادی داویدکو رئیس رادیو و تلویزیون بلاروس که برای اجرای یک برنامه خبری زنده با حضور سردبیران مهمترین رسانه ها و نشریات بلاروس آماده می شد، دیدار و گفتگو کرد.

بازدید مهمانپرست از کتابخانه ملی جمهوری بلاروس

رامین مهمانپرست سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه که به بلاروس سفر کرده است، در ادامه این سفر رسانه ای به همراه خبرنگاران همراه، از کتابخانه ملی جمهوری بلاروس بازدید کرد.

در این کتابخانه که یکی از بزرگترین کتابخانه های دنیا و 24 طبقه است بیش از 9 میلیون جلد کتاب وجود دارد. 1200 کتاب مربوط به ایران است و 400 عنوان کتاب به زبان فارسی دارد. در این کتابخانه بیش از 80 هزار جلد کتاب کمیاب وجود دارد.

غربی ها منافع خود را در بی ثباتی منطقه می بینند

رامین مهمانپرست سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه روز جمعه با حضور در دانشگاه دولتی بلاروس با دانشجویان و اساتید این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.

مهمانپرست در سخنرانی در جمع دانشجویان طی سخنانی به تاریخ جمهوری اسلامی ایران و توطئه آمریکایی ها و غربی ها علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت: آمریکایی ها و غربی ها راههای فتنه زیادی از جمله حمایت گروههای تروریستی، اختلاف افکنی بین قومیت ها و ایجاد درگیری های مذهبی علیه ایران را طی کردند اما در برابر ملت ایران با شکست مواجه شدند زیرا ملت ما در دام این توطئه ها نیفتاد.

وی گفت: غربی ها این اواخر موضوع هسته ای ایران را مطرح می کنند و مدعی هستند که این انرژی خطرناک است و به همین دلیل کشور ما را تحریم کرده اند. این در حالی است که آمریکا از 32 سال قبل جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است.

مهمانپرست گفت: اگر کشورهای غربی واقعا طرفدار دموکراسی هستند چرا اجازه نمی دهند مردم سوریه خودشان سرنوشت خود را تعیین کنند. ما آرامش را به نفع منطقه می دانیم اما غربی ها منافع خود را در بی ثباتی منطقه می بینند.

به گزارش مهر، مهمانپرست در بازدید از دانشگاه دولتی بلاروس در مرکز ایران شناسی و آموزش زبان فارسی این دانشگاه که به همت رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلاروس راه اندازی شده است حضور یافت و با زبان آموزان آن گفتگو کرد.

آغاز سفر مهمانپرست و هیات رسانه ای جمهوری اسلامی ایران به ارمنستان

مهمانپرست و هیات همراه رسانه ای همراه وی یکشنبه شب( 11 فروردین ماه) میسنک پایتخت بلاروس را به مقصد ایروان ترک کردند.

مهمانپرست از شبکه خبری آرم نیوز ارمنستان بازدید کرد

سخنگوی وزارت خارجه و هیات رسانه ای جمهوری اسلامی ایران سه شنبه 13 فروردین از شبکه خبری آرم نیوز ارمنستان بازدید و با مدیر این شبکه گفتگو کردند