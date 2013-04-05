تاکید بر ارتقاء سطح روابط اقتصادی، همکاری های دانشگاهی و رسانه ای با بلاروس و ارمنستان

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه در هفته دوم فروردین ماه به منظور سفر رسانه ای عازم بلاروس شد و پس از سفر به بلاروس که از 7 تا 11 فروردین به طول انجامید، به ایروان پایتخت ارمنستان سفر کرد و پنج شنبه 15 فروردین نیز به تهران بازگشت.
در این سفر هیات رسانه ای از 4 خبرگزاری مهر، فارس، ایسنا و ایرنا و همچنین شبکه خبر مهانپرست را همراهی کردند.
ارتقاء روابط اقتصادی ، همکاری های دانشگاهی و تسهیل در صدور یا لغو روادید و همچنین فراهم کردن زمینه سفر دانشجویان دو کشور بلاروس و ارمنستان به ایران و بالعکس، از مهمترین محورهای گفتگوی مهمانپرست با مقامات سیاسی و دانشگاهی و رسانه ای دو کشور بود.
ایران مظلومانه تحت فشار و تحریم است
مهمانپرست در بلاروس با ولادیمیر ولادیمیریچ ماتوسویچ معاون وزیر اطلاع رسانی بلاروس دیدار و گفتگو کرد.
وی در این دیدار ضمن معرفی رسانه های جمهوری اسلامی ایران و عملکرد حرفه ای آنها، طی سخنانی اظهارداشت: در دنیای امروز افکار عمومی نقش بسیار تعیین کننده ای پیدا کرده است و کشورهای غربی با داشتن شبکه های قدرتمند رسانه ای سعی می کنند چهره کشورهای مستقل را مخدوش معرفی کنند.
وی ادامه داد: باید با کمک یکدیگر تلاش کنیم چهره واقعی از کشورهای خود و پیشرفتها و ظرفیت هایی که در کشورمان وجود دارد به مردم دنیا معرفی کنیم. باید اطلاعات دقیق از جذابیت های دو کشور را به اطلاع افکار عمومی دنیا برسانیم.
مهمانپرست گفت: دو کشور ایران و بلاروس به خاطر مواضع مستقلی که دارند جایگاه مهمی در دنیا دارند اگر در کنار هم باشیم می توانیم تبلیغات منفی کشورهای مخالف خود را خنثی کنیم.
ولادیمیر ولادیمیریچ ماتوسویچ معاون وزیر اطلاع رسانی بلاروس گفت: ما در بلاروس آمادگی وزارت اطلاع رسانی و آژانس های بزرگ خبری برای همکاری با ایران را اعلام می کنیم. ما آمادگی داریم تا همکاری های خود را مستحکم تر کینم زیرا معتقدیم این همکاری ها در راستای توسعه فرهنگی و اقتصادی و سیاسی خواهد بود.
وی از پیشنهاد ایران برای همکاری های رسانه ای تشکر کرد.
ولادیمیر ولادیمیریچ ماتوسویچ ضمن اعلام موافقت با صحبت های مهمانپرست درخصوص فعالیت رسانه ای در جهت شناساندن ظرفیت های دو کشور به دنیا، گفت: رسانه های دولتی بلاروس تلاش می کنند تا روابط دوستانه دو کشور ایران و بلاروس را به خوبی پوشش خبری دهند. همچنین سعی می کنیم پیشرفت های ایران در رسانه های ما انعکاس خبری داشته باشد ونشان دهیم که ایران مظلومانه تحت فشار و تحریم است.
بازدید مهمانپرست از بزرگترین دانشگاه بلاروس
مهمانپرست همچنین در اولین روز کاری خود در دانشگاه علوم اقتصادی بلاروس واقع در شهر مینسک، حضور پیدا کرد و برای دانشجویان این دانشگاه سخنرانی کرد. پیش از سخنرانی در جمع دانشجویان با شیموف ولادیمیر نیکلایویچ رئیس دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.
نیکلایویچ طی سخنانی اظهارداشت: شما در زمانی به دانشگاه آمده اید که در روزهای جشن هشتادمین سالگرد تاسیس این دانشگاه هستیم. این دانشگاه از بزرگترین مراکز آموزشی در سراسر بلاروس است و در تمام رشته های آموزشی 23 هزار دانشجو دارد. دوره های آموزشی از پیش دانشگاهی آغاز و تا سطح فوق دکترا ادامه می یابد. همچنین از نظر تربیت معلم هم آموزش لازم برای تدریس داده می شود. دانشگاه علوم اقتصادی تنها دانشگاهی است که دفاعیه در سطح دکترا برگزار می کند که در سال حدود 35 دفاعیه داریم.
در این دیدار مهمانپرست از رئیس دانشگاه علوم اقتصادی بلاروس و همکارانش دعوت کرد تا سفری به ایران داشته باشند.
رئیس دانشگاه علوم اقتصادی بلاروس نیز با استقبال از این دعوت گفت: مطمئنا این سفر قدم جدیدی برای برقراری رابطه بین دانشگاههای دو کشور است.
افتتاح مرکز ایران شناسی و آموزش زبان فارسی در بلاروس
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه با حضور در دانشگاه علوم اقتصادی بلاروس در شهر میسنک، در مراسم افتتاح مرکز ایران شناسی و آموزش زبان فارسی در بلاروس حضور پیدا کرد و به اتفاق رئیس این دانشگاه مرکز ایران شناسی دانشگاه علوم اقتصادی را رسما افتتاح کرد.
حمید صفری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلاروس طی سخنانی اظهارداشت: مرکز ایران شناسی و آموزش زبان فارسی در کشور بلاروس 150 زبان آموز دارد که 14 نفر آنها در دانشگاه علوم اقتصادی هستند.
وی ادامه داد: این دانشجویان باید ظرف یک سال به زبان فارسی تسلط پیدا کنند و راه اندازی این مرکز موجب می شود تا مقدمات راه اندازی تدریس رشته زبان و ادبیات فارسی در این دانشگاه فراهم شود.
یکی از زبان آموزان حاضر مطالبی از روی کتاب درسی خود که به زبان فارسی بود برای مهمانپرست قرائت کرد.
در افتتاح این مرکز با برگزاری مراسم نان و نمک از مهمانپرست استقبال شد.
مهمانپرست نیز به زبان آموزان حاضر قول داد تا برنامه سفر آنان به ایران برای یادگیری بهتر زبان فارسی و آشنایی با ایران و جاذبه های آن پیگیری کند.
وی در سخنرانی که در جمع دانشجویان داشت طی سخنانی گفت: ادعاهای کشورهای غربی در زمینه تحریم ها برای این است که ابزاری برای رسیدن به خواسته های سیاسی خود داشته باشند. کشورهای مستقل هم اکنون در حال افزایش هستند و قدرتمند شده اند. ما باید همکاری بین کشورهای مستقل را افزایش دهیم. وقتی در کنار هم باشیم و از هم حمایت کنیم می توانیم از حقوق ملت های خود دفاع کنیم. ملت های ما حق دارند از دانش پیشرفته برای توسعه خود استفاده کنند.
وی ادامه داد: ما تاکید داریم که مردم ایران و بلاروس بتوانند به راحتی به کشورهای یکدیگر سفر کنند و همکاری های گردشگری و توریستی بین دو کشور توسعه یابد. پرواز مستقیم به مینسک برقرار شده که باید تعداد پروزاها افزایش یابد. صدور روادید بین دو کشور نیز باید آسان شود. مردم بلاروس باید بتوانند به ایران به راحتی سفر کنند و ظرفیت های اقتصادی ایران را ببینند و در این زمینه فعال شوند. همچنین مردم ایران نیز باید بتوانند به بلاروس سفر کنند و کشور زیبای شما را ببینند و سرمایه گذاری داشته باشند.
دیدار مهمانپرست با معاون وزیر امور خارجه بلاروس
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه که در سفر رسانه ای به بلاروس روز پنج شنبه 8 فروردین ماه با معاون وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.
والنتین ریبا کوف معاون وزیر خارجه بلاروس در این دیدار ضمن تبریک بیستمین سالگرد آغاز روابط ایران و بلاروس گفت: روابط دو کشور در خلال این سال ها پیشرفت های زیادی در تمام زمینه ها داشته و توسعه همه جانبه آن مورد تاکید رهبران عالی دو کشور است.
وی به دیدارهای روسای جمهور و مقامات ارشد ایران و بلاروس از پایتخت های یکدیگر، امضای 40 موافقتنامه مختلف و نیز برگزاری یازده دور کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در طول این سال ها اشاره و ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد را فرصت مناسبی برای به کار گیری ظرفیت های جدید همکاری دانست.
مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه نیز در این دیدار اظهار داشت: روابط سیاسی بین ایران و بلاروس در سطح عالی است و باید سایر همکاری ها در زمینه های اقتصادی و فرهنگی نیز به این سطح افزایش یابد.
وی کمیسیون مشترک اقصادی را چارچوب مناسبی برای گسترش روابط و همکاری اقتصادی اعلام و تاکید کرد : نقش رسانه ها در معرفی جذابیت های موجود برای توسعه همکاری های تجاری و گردشگری بسیار موثر است و خواستار ارتباط هر چه بیشتر رسانه ها و تبادل هیئت های رسانه ای بین دو کشور شد.
مهمانپرست همچنین تسهیل صدور روادید برای افزایش سفر اتباع دو کشور را مهم و تاثیرگذار دانست و تبادل هیات هایی از مدیران آژانس های توریستی ایران و بلاروس را پیشنهاد داد که مورد استقبال معاون وزیر خارجه بلاروس قرار گرفت.
ایران در مذاکرات آلماتی به دنبال احقاق حق خود بر مبنای معاهده ان پی تی است
سخنگوی وزارت خارجه روز جمعه 9 فروردین ماه پس از دیدار با همتای بلاروسی خود در محل وزارت خارجه بلاروس در نشست خبری در پاسخ به این سوال که چشم انداز مذاکرات آلماتی را چطور ارزیابی می کنید،گفت: مذاکراتی که در دور اول آلماتی برگزار شد نشان دهنده این بود که رویکرد کشورهای 1+5 نسبت به قبل ، به سمت منطقی شدن حرکت می کند اما ادامه این رویکرد 1+5 می تواند زمینه رسیدن به تفاهم را فراهم کند. ما در مذاکرات به دنبال احقاق حقوق خود بر مبنای معاهده ان پی تی هستیم و باید چارچوبی در مذاکرات تعریف شود تا چشم انداز نهایی آن روشن باشد.
مهمانپرست گفت: طبیعی است که در هر گامی که دو طرف با توافق هم دنبال می کنند در یک بخشی باید به رسمیت شناختن حقوق جمهوری اسلامی ایران در فعالیت هسته ای نزدیک شود و همچنین ابهامات غرب که البته اساسی هم ندارد، برطرف شود.
بازدید مهمانپرست از رادیو و تلویزیون دولتی بلاروس
مهمانپرست روز جمعه 9 فروردین ماه به همراه هیات رسانه ای جمهوری اسلامی ایران که در بلاروس به سر می برد، از مرکز رادیو و تلویزیونی دولتی بلاروس بازدید کرد.
در این دیدار کریل کازاکوو مدیر کل آژانس خبری تلویزیون بلاروس شرحی از نحوه فعالیت خبری خود و همکارانش ارائه کرد.
وی به سفرش به ایران و تهیه فیلم از مناطق مختلف اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از اخبار ما به ایران اختصاص دارد از آنجا که کشور بلاروس جزو جنبش عدم تعهد است به سیاست خارجی ایران به عنوان کشور مستقل احترام می گذاریم. به همین دلیل سعی می کنیم اخباری که از وضعیت ایران دریافت می کنیم از منشوری باشد که اخبار ایران دنبال می کند نه آنچه غرب ارائه می دهد.
مهمانپرست نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه باید رسانه های کشورهای مستقل را به همکاری بیشتر با یکدیگر تشویق کنیم و با همکاری یکدیگر واقعیت های کشورهای خود را به مردم دنیا معرفی کنیم، به تحریم شبکه های رسانه ای برون مرزی جمهوری اسلامی ایران از سوی غرب اشاره کرد و گفت: این کشورها از یک طرف مدعی آزادی بیان هستند اما از طرف دیگر نگران هستند که از شبکه های برون مرزی، دیدگاه خود را برای مردم دنیا در موضوعات مختلف تشریح کنیم. البته دنیای آینده متعلق به کشورهای مستقل است و ساختار قدرت در دنیا در حال تغییر است.
مهمانپرست پس از دیدار با مدیر کل آژانس خبری تلویزیون بلاروس ، با حضور در استودیوی خبری تلویزیون بلاروس با گنادی داویدکو رئیس رادیو و تلویزیون بلاروس که برای اجرای یک برنامه خبری زنده با حضور سردبیران مهمترین رسانه ها و نشریات بلاروس آماده می شد، دیدار و گفتگو کرد.
بازدید مهمانپرست از کتابخانه ملی جمهوری بلاروس
رامین مهمانپرست سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه که به بلاروس سفر کرده است، در ادامه این سفر رسانه ای به همراه خبرنگاران همراه، از کتابخانه ملی جمهوری بلاروس بازدید کرد.
در این کتابخانه که یکی از بزرگترین کتابخانه های دنیا و 24 طبقه است بیش از 9 میلیون جلد کتاب وجود دارد. 1200 کتاب مربوط به ایران است و 400 عنوان کتاب به زبان فارسی دارد. در این کتابخانه بیش از 80 هزار جلد کتاب کمیاب وجود دارد.
غربی ها منافع خود را در بی ثباتی منطقه می بینند
رامین مهمانپرست سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه روز جمعه با حضور در دانشگاه دولتی بلاروس با دانشجویان و اساتید این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.
مهمانپرست در سخنرانی در جمع دانشجویان طی سخنانی به تاریخ جمهوری اسلامی ایران و توطئه آمریکایی ها و غربی ها علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت: آمریکایی ها و غربی ها راههای فتنه زیادی از جمله حمایت گروههای تروریستی، اختلاف افکنی بین قومیت ها و ایجاد درگیری های مذهبی علیه ایران را طی کردند اما در برابر ملت ایران با شکست مواجه شدند زیرا ملت ما در دام این توطئه ها نیفتاد.
وی گفت: غربی ها این اواخر موضوع هسته ای ایران را مطرح می کنند و مدعی هستند که این انرژی خطرناک است و به همین دلیل کشور ما را تحریم کرده اند. این در حالی است که آمریکا از 32 سال قبل جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است.
مهمانپرست گفت: اگر کشورهای غربی واقعا طرفدار دموکراسی هستند چرا اجازه نمی دهند مردم سوریه خودشان سرنوشت خود را تعیین کنند. ما آرامش را به نفع منطقه می دانیم اما غربی ها منافع خود را در بی ثباتی منطقه می بینند.
به گزارش مهر، مهمانپرست در بازدید از دانشگاه دولتی بلاروس در مرکز ایران شناسی و آموزش زبان فارسی این دانشگاه که به همت رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلاروس راه اندازی شده است حضور یافت و با زبان آموزان آن گفتگو کرد.
آغاز سفر مهمانپرست و هیات رسانه ای جمهوری اسلامی ایران به ارمنستان
مهمانپرست و هیات همراه رسانه ای همراه وی یکشنبه شب( 11 فروردین ماه) میسنک پایتخت بلاروس را به مقصد ایروان ترک کردند.
مهمانپرست از شبکه خبری آرم نیوز ارمنستان بازدید کرد
سخنگوی وزارت خارجه و هیات رسانه ای جمهوری اسلامی ایران سه شنبه 13 فروردین از شبکه خبری آرم نیوز ارمنستان بازدید و با مدیر این شبکه گفتگو کردند
وی در بازدید از این شبکه تلویزیونی و در گفتگو با آرتاک الکسانیان مدیر این شبکه به نحوه کار رسانه ای جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و خواستار برقرار رابطه کاری این شبکه و رسانه های جمهوری اسلامی ایران شد.
الکسانیان نیز از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت: برای ما بهتر است که اخبار مربوط به ایران را مستقیما از رسانه های داخلی دریافت کنیم تا اینکه اخبار را از شبکه های خارجی بگیریم.
الکسانیان درتوضیح عملکرد شبکه آرم نیوز گفت: الگوی کاری این شبکه ترکیبی از سه شبکه خبری یورو نیوز، سی ان ان و الجزیزه است. هر یک ساعت اخبار پخش می شود، همه حوزه تحت پوشش خبری قرار دارند و اخبار تخصصی نیز مورد توجه قرار می گیرد.
وی یادآور شد که آرم نیوز سیاست مستقلی دارد و مدح دولت را نمی گوید و از اپوزسیون حمایت نمی کند اما اگر اپوزسیون پیشنهادی برای بهبود شرایط داشته باشند آن را دریافت و پخش می کند. ما نه سخنگوی دولت هستیم و نه در جناح مخالف.
الکسانیان گفت: در بخش های خبری آرم نیوز، روزی نیست که اخباری از منطقه در لیست اخبار نباشد، بنابراین همکارانش در این شبکه خبری تحولات منطقه را به دقت دنبال می کنند.
وی درخصوص نحوه انتقاد از مسئولان نیز گفت: ما سیاستی داریم که افراد را مورد نقد قرار نمی دهیم و برچسب به افراد نمی زنیم، بلکه عملکرد مورد توجه ما است، ما معتقدیم که قاضی نیستیم.
به گزارش مهر، در این بازدید ترتیبی داده شد تا مصاحبه ای با مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه انجام شود.
مهمانپرست در این مصاحبه تلویزیونی درخصوص عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مسئله هسته ای و مواضع غیر منطقی و ناعادلانه غربی ها پیرامون آن سخن گفت.
این برنامه ساعت 11 دیشب از شبکه آرم نیوز پخش شد.
دیدار مهمانپرست با رئیس انستیتو شرق شناسی و آکادمی علوم ارمنستان
رامین مهمانپرست سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه در ادامه سفر به ایروان با سافراستیان رئیس انستیتو شرق شناسی و آکادمی ملی علوم ارمنستان دیدار و گفتگو کرد.
مهمانپرست در این دیدار گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ همواره بهترین روابط را با کشورها داشته و هم اکنون هم به دنبال برقراری آرامش و صلح و امنیت در منطقه هستیم.
وی گفت: ما فکر می کنیم نظام حاکم بر جهان امروز نظام عادلانه ای نیست. به همین دلیل شاهد هستیم که دانش های پیشرفته در انحصار چند کشور خاص قرار گرفته است و مشکلات بزرگ و ریشه ای در دنیای امروز به خاطر انحصار طلبی چند کشور در دنیا است.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: این چند کشور غربی همه دنیا را تشویق می کنند که شبیه خود آنها شوند یا به زور متوسل می شوند و به فرهنگ و ارزشهای سایر کشورها احترام نمی گذارند و بحران های زیادی در سطح منطقه ایجاد کرده اند.
مهمانپرست ادامه داد: برای داشتن دنیای بهتر باید به استقلال کشورها احترام بگذاریم. اگر کشورهای بزرگ به حد و اندازه خود قانع بودند و دنبال دست اندازی به منافع سایر کشورها نبودند وضعیت بهتری داشتیم. برای دفاع از استقلال خود، جوانان ما باید به دانش پیشرفته مجهز شوند و روابط با کشورهای مستقل باید افزایش یابد.
سافراستیان نیز در این دیدار ضمن اعلام موافقت با دیدگاههای سخنگوی وزارت خارجه گفت: ما نیز در ارمنستان به دنبال استفاده از فکر همه ارامنه هستیم. دراین مرکز فکر همه ارامنه دنیا گرفته می شود و براساس آن تصمیم گیری می شود. ما در مطالعات خود توجه به فکر را در اولویت کاری قرار داده ایم. ما کمک می کنیم تا مردم ما از نظر تاریخی و سیاسی همسایگان خود را بهتر بشناسند و جمهوری ارمنستان سیاستی را اجرا کند که مبتنی بر فکر علمی باشد.
رئیس انستیتو شرق شناسی آکادمی ملی علوم ارمنستان در ادامه خاطرنشان کرد: من سیاست های منطقه ای ایران را مهم و ارزشمند می دانم. زیرا این سیاست توازن در منطقه ما را حفظ می کند و آن را با درایت می دانم.
دیدار مهمانپرست با وزیر امور ارامنه خارج نشینسخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه صبح چهارشنبه در ادامه سفر به ایروان با خانوم هرانوش هاکوپیان وزیر امور ارامنه خارجه از کشور ارمنستان ( وزیر دیاسپورا) دیدار و گفتگو کرد .
در این ملاقات درخصوص وضعیت همکاری های دوجانبه و تحولات منطقه ای تبادل نظر گردید.
مهمانپرست با تشریح جایگاه مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه اظهار کرد: هدف ما استفاده از همه ظرفیت های رسانه ای ، فرهنگی، دانشگاهی، ورزشی، علمی، تحقیقاتی و گردشگری به منظور تقویت روابط دو کشور در تمامی ابعاد است.
وی روابط سیاسی دو کشور در سطحی بسیار خوب اعلام کرد و ضمن برشمردن ویژگی های تاریخی ایران اظهارداشت: وجود اقشار مختلف مردم با زبان و دین و فرهنگ های متنوع در ایران بخشی از تاریخ ملت بزرگ ما بوده و در این میان ایرانی های ارمنی نیز جایگاه ویژه ای دارند.
مهمانپرست گفت: اشتراک زبان و دین بخشی از مردم ایران با کشور ارمنستان می تواند عامل مهمی در تحکیم روابط دو کشور باشد.
در ادامه این دیدار خانم هاکوپیان نیز گفت: ارامنه ایران جایگاه ویژه ای در روابط ایران و ارمنستان داشتند و در واقع این ارتباط شیرین ترین بخش روابط دو کشور است.
هاکوپیان با ابراز خرسندی از سیاست های دولت ایران و آزادی عمل اقلیت های دینی از جمله ارامنه به منظور حفظ اماکن مقدس و دین و زبان آنان تقدیر کرد.
وی بر اشتراک نظر دو کشور در راستای برقراری صلح و ثبات در منطقه تاکید و از همکاری های مستقیم رسانه ای و تبادل هیات های مختلف در این زمینه به منظور آشنایی از دیدگاههای طرفین، نمایش و تهیه فیلم های مستند از اماکن تاریخی دو کشور، همکاری ها در زمینه گردشگری و آموزش زبان فارسی و ارمنی استقبال کرد.
ملاقات مهمانپرست با وزیر خارجه ارمنستان
مهمانپرست عصر روز چهارشنبه با ادوارد نعلبندیان وزیر خارجه ارمنستان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار در خصوص روابط دو جانبه، فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان و بحران های منطقه ای گفتگو شد.
مهمانپرست ضمن تبریک برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان، روابط دو کشور به ویژه در سطح سیاسی را بسیار خوب توصیف کرد و افزود: باید تلاش کنیم همکاری های اقتصادی و تجاری نیز به سطح روابط خوب سیاسی ارتقا یابد.
وی همکاری های منطقه ای برای ایجاد ثبات در منطقه را بسیار موثر دانست و آن را مناسب ترین راه برای حل مشکلات منطقه ذکر کرد.
وزیر خارجه ارمنستان نیز در این دیدار تاکید کرد: کشورش داشتن روابطی مبتنی بر احترام متقابل با ایران را از اولویت های سیاست خارجی خود می داند.
ادوارد نعلبندیان با ابراز خوشبینی از مذاکرات آلماتی اظهار داشت: علاقه مندیم موضوع هسته ای ایران از راه گفت وگو و به شکل مسالمت آمیز حل و فصل گردد.
وی همچنین برقراری ثبات در منطقه از جمله سوریه را از اهداف سیاست خارجی ارمنستان ذکر کرد.
نشست خبری مهمانپرست با خبرنگاران ارمنستان
مهمانپرست سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه ظهر پنج شنبه 15 فروردین ماه در نشست خبری با حضور خبرنگاران ارمنستان که در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان برگزار شد به سوالات آنان پاسخ داد.
مهمان پرست در پاسخ به سوال خبرنگاری از یک شبکه خبری ارمنستان در پاسخ به اینکه موضع تهران درباره ادعای آذربایجان در بحث الحاق آذربایجان ایران چیست؟ گفت: ما در سیاست خارجی به دنبال داشتن بهترین روابط با همسایگان خود هستیم و تلاش می کنیم حتما بهترین رابطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را با کشورهای همسایه از جمله ارمنستان، ترکیه، عراق داشته باشیم و این جزو اولویت های سیاست خارجی ماست. وی گفت: ما تامین امنیت، آرامش و صلح را به نفع همه کشورهای منطقه می دانیم و تلاش های زیادی داشته ایم تا برای حل بحران های منطقه ای راهکاری پیدا شود.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: هرگونه ادعای بی اساسی که منجر به اختلاف کشورهای منطقه شود، توسط دشمنان هر دو کشور ایجاد می شود. کشورهایی که چنین ادعایی مطرح می کنند معلوم می شود که تاریخ را خوب مطالعه نکرده اند. اگر تاریخ را خوب مطالعه کنند مشخص می شود که کدام مناطق متعلق به کدام سرزمین است. اما هم اکنون وقت پرداختن به مسائل جانبی نیست، ما می خواهیم بهترین روابط بین کشورهای منطقه حاکم باشد. همه باید دقت کنیم از اینگونه اقدامات تحریک آمیز جلوگیری شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره بحران سوریه گفت: سیاست اصولی ما درباره تحولات منطقه این است که از حقوق ملت های منطقه دفاع کنیم. اگر ملت ها خواسته هایی دارند این خواسته ها حتما باید شنیده شوند.
وی با بیان اینکه اگه عده ای ادعا می کنند که از مردم سوریه دفاع می کنند، چرا با برگزاری انتخابات مخالفت می کنند، گفت: ما معتقدیم راه حل بحران سوریه توقف درگیری ها و توقف انتقال سلاح به سوریه، تشکیل دولت انتقالی و برگزاری انتخابات بی طرفانه است.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه برخی کشورهای اروپایی و منطقه ای رسما می گویند سلاح بیشتری باید به مخالفان برسد گفت: ما فکر می کنیم آنها از نتیجه دموکراسی و انتخابات می ترسند.
مهمانپرست در پاسخ به سوالی درخصوص دایر کردن پایگاه نظامی اسرائیل در مرز ایران و آذربایجان گفت: رژیم صهیونیستی قدرت و توان اقدام نظامی علیه ایران را ندارد، هرقدر این رژیم ضعیف تر شده جمهوری اسلامی در قوی ترین حالت دفاعی خود قرار گرفته است. اگر اشتباهی تاریخی از مقامات صهیونیستی سر بزند اولین اشتباه آنها آخرین اشتباه آنها خواهد بود.
وی گفت: ما توانایی کافی برای دفاع از کشور را داریم و این قدرت دفاعی را در جهت تامین امنیت منطقه می دانیم و ستون برقراری امنیت منطقه در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران است. امیدواریم که کشورهای منطقه هم با درایت رفتار کنند.
سخنگوی وزارت خارجه در خصوص نقش جمهوری اسلامی ایران برای حل مناقشه قره باغ گفت: ما در مذاکرات با مقامات ارمنستان در این باره گفت وگو کرده ایم. اگر درخواستی از ایران از طرف دو کشور به عمل آید که تهران نقش جدی برای حل این مسئله داشته باشد حتما با تمام ظرفیت در این راه اقدام خواهیم کرد.
مهمانپرست در آخرین روز سفر خود به ارمنستان از کلیسای قدیمی اچمیازدین بازدید کرد.
وی به همراه هیات رسانه ای جمهوری اسلامی ایران، پنج شنبه شب ایروان را به مقصد تهران ترک کرد.
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عکس و گزارش از معصومه حاتم خانی
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