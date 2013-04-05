پایان دور دوم مذاکرات ایران و 1+5/ ادامه گفتگو ها روز شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، بین دو طرف توافق شد تا گفتگوها برای فردا ادامه داشته باشد.

دور دوم مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 راس ساعت 16:40 به وقت آلماتی در هتل ریکسوس این شهر آغاز شده بود که دقایقی پیش پایان یافت.

علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ساعتی پیش در تشریح نشست صبح امروز ایران با 1+5 در آلماتی در جمع خبرنگاران گفت: طرف ایرانی در این جلسه بر لحاظ کردن سه عنصر آغاز، ابعاد و سرانجام و پایان داشتن روند گفتگوها تاکید کرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که معنی آنچه که به عنوان گام اعتمادساز یاد می شود، مجموعه اقداماتی است که دو طرف باید انجام دهند.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: این اقدامات باید بخشی از راه حل جامع و نه چیزی غیر از آن یا در کنار راه حل جامع باشد.

باقری گفت: پیشنهادی که امروز آقای جلیلی به شش کشور و کاترین اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا داد، در یک چارچوب مشخص بود.

وی ادامه داد: گفت وگوها امروز و شاید فردا ادامه می یابد تا طرفین دیدگاه هایشان را مبادله کنند و بستری مناسب برای همکاری ها شکل بگیرد.