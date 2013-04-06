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۱۷ فروردین ۱۳۹۲، ۹:۴۹

ترجمه کزازی از چامه‌های هوراس نقد و بررسی می‌شود

ترجمه کزازی از چامه‌های هوراس نقد و بررسی می‌شود

کتاب چامه‌های هوراس که به تازگی با ترجمه میرجلال‌الدین کزازی منتشر شده است،‌ در موسسه فرهنگی شهر کتاب مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ کوینتوس هوراسیوس فلاکوس مشهور به هوراس از شاعران بزرگ رومی است که در همه گونه‌های ادبی روزگار خود، دارای آثار ماندگار است. شناخته‌ترین و اثر هوراس، چامه‌های اوست که جُنگی از سروده‌های پراکنده و گسسته از هم است. این اشعار موضوعات مختلفی دارند و در 4 دفتر گردآوری شده اند.

کتاب چامه‌های هوراس به تازگی توسط میرجلال‌الدین کزازی به فارسی ترجمه و توسط انتشارات معین منتشر شده است.

اولین نشست هفتگی موسسه فرهنگی شهر کتاب در سال 92 روز سه‌شنبه 20 فروردین از ساعت 16:30 به نقد و بررسی کتاب «چامه‌ها» اختصاص دارد که با حضور اتتوره برونی و میرجلال‌الدین کزازی در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

ورود به این برنامه برای علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 2026294

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