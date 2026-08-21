مدیریت ارشد لرستان با تمام بضاعت در کنار باشگاه خیبر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی در جریان بازدید از کمپ تیم فوتبال خیبر خرمآباد با اشاره به غیرت، تعهد و تعصب «عبدی» مالک باشگاه خیبر، ظهار داشت: تلاشهای مالک باشگاه خیبر باعث شده است که این تیم؛ امروز در جایگاه مناسبی قرار بگیرد و این تلاشها ما را برای حمایت هرچه بیشتر باشگاه خیبر، وظیفهمند میکند.
وی تأکید کرد: علاقه و تعصب مالک باشگاه خیبر و تلاش مجموعه مربیان و بازیکنان این تیم، باعث شده است که علاوه بر مردم لرستان و لرتباران، سایر آحاد مردم کشور همبازیهای خیبر را دنبال کنند.
استاندار لرستان با بیان اینکه مجموعه مدیریت ارشد استان با تمام بضاعت در کنار باشگاه خیبر قرار دارد، گفت: ما حتی از سرمایه اجتماعی و مردمی خود برای حمایت خیبر، استفاده میکنیم.
شاهرخی، افزود: تعاملات بسیار خوب و دقیقی با باشگاه خیبر در سطح دستگاههای اجرایی و بهویژه آموزشوپرورش برای فراهمسازی فضای مناسب برای تمرینات، وجود دارد و همه دستگاههای اجرایی هم باید حمایت و همکاری لازم با باشگاه خیبر را داشته باشند.
وی تصریح کرد: نگاه ما به باشگاه خیبر، صرفاً نگاه ورزشی و فوتبالی نیست؛ بلکه خیبر را پتانسیل مهم و ارزشمندی برای ارتقا شاخصهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان میدانیم.
استاندار لرستان با اشاره به تفاهمنامه احداث ورزشگاه «لرآرنا» نیز، گفت: این ورزشگاه که یکی از مدرنترین ورزشگاههای کشور است با تلاش و تعصب مالک باشگاه خیبر در حال اجرا است که در این زمینه نیز مدیریت ارشد استان حمایتهای لازم با این مجموعه را داشته و خواهد داشت تا در این زمینه نیز تحول مطلوبی در حوزه ورزش استان، ایجاد شود.
شاهرخی با حضور در محل کمپ تیم خیبر خرمآباد در اردوگاه کمالوند، با مالک، کادر فنی و بازیکنان این تیم دیدار و گفتوگو کرد.
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