افزایش شمار شهدای لبنان به حدود ۹ هزار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون به ۸ هزار و ۹۱۵ نفر افزایش یافت.

بر اساس گزارش این وزارتخانه، در طول این مدت دست‌کم ۳۰ هزار و ۵۴۳ نفر مجروح شدند.

وزارت بهداشت لبنان همچنین تأکید کرد که شمار شهدای تجاوز رژیم اشغالگر به این کشور از دوم مارس ۲۰۲۶ یعنی پس از نقض آتش بس به ۴ هزار و ۳۴۸ نفر رسید و در این مدت ۱۲ هزار و ۳۰۷ نفر هم مجروح شدند.

این آمار در حالی منتشر می شود که رژیم صهیونیستی بدون توجه به هشدارها و با نقض آشکار قوانین بین المللی همچنا اقدامات تجاوزکارانه و اشغالگرانه خود را در جنوب لبنان ادامه می دهد.