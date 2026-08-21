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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۵

افزایش شمار شهدای لبنان به حدود ۹ هزار نفر

افزایش شمار شهدای لبنان به حدود ۹ هزار نفر

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون ۸ هزار و ۹۱۵ شهروند این کشور شهید و دست‌کم ۳۰ هزار و ۵۴۳ نفر زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون به ۸ هزار و ۹۱۵ نفر افزایش یافت.

بر اساس گزارش این وزارتخانه، در طول این مدت دست‌کم ۳۰ هزار و ۵۴۳ نفر مجروح شدند.

وزارت بهداشت لبنان همچنین تأکید کرد که شمار شهدای تجاوز رژیم اشغالگر به این کشور از دوم مارس ۲۰۲۶ یعنی پس از نقض آتش بس به ۴ هزار و ۳۴۸ نفر رسید و در این مدت ۱۲ هزار و ۳۰۷ نفر هم مجروح شدند.

این آمار در حالی منتشر می شود که رژیم صهیونیستی بدون توجه به هشدارها و با نقض آشکار قوانین بین المللی همچنا اقدامات تجاوزکارانه و اشغالگرانه خود را در جنوب لبنان ادامه می دهد.

کد مطلب 6923234

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    نظرات

    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      0 0
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      درحال حاضر که رژیم جعلی صهیونیستی در لبنان درحال ارتکاب جنایات جنگی علیه بشریت است مدعیان دروغین حقوق بشر کدام گورستانی رفته اند
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      0 0
      پاسخ
      رژیم جعلی صهیونیستی بیجا و غلط کرد

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