برخورد ۲ موتورسیکلت در محور آشخانه ۲ کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، رئیس پلیس راه خراسان شمالی اظهار کرد: بر اثر برخورد ۲ دستگاه موتورسیکلت در محور حدفاصل آشخانه به روستای ملاحسن، ۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۲ نفر دیگر مصدوم شدند.

رئیس پلیس راه خراسان شمالی افزود: این حادثه در حالی رخ داد که مجموعاً چهار نفر سرنشین ۲ موتورسیکلت بودند و ۲ نفر از سرنشینان به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باختند.

وی ادامه داد: ۲ مصدوم این حادثه برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی بیان کرد: تیم‌های کارشناسی پلیس راه در محل حادثه حضور یافته و بررسی‌های تخصصی برای تعیین علت تامه تصادف را آغاز کرده‌اند.

رئیس پلیس راه خراسان شمالی گفت: علت نهایی حادثه پس از تکمیل بررسی‌ها و تحقیقات کارشناسی اعلام خواهد شد.