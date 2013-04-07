کشف 2300 کیلوگرم شیشه در سال 91/ تعطیلی 184 کمپ ترک اعتیاد غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجاربا اشاره به برنامه های سال جدید ستادمبارزه با مواد مخدر اظهار داشت:ستاد مبارزه با مواد مخدر باید متناسب با نامگذاري امسال به نام «سال حماسه سياسي حماسه اقتصادي» از سوي مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) ، در راه تعالي و توسعه کشور قدم بردارد و همچنين تمامي دستگاههاي عضو ستاد نيز بايد با هماهنگي و همدلي يكديگر، در تلاش باشند تا با اقدامات مرتبط، انتظارات ایشان را در اين عرصه محقق سازند.
وي در ادامه، با بيان اينكه در سال 91 ركورد خوبي در حوزه مبارزه با مواد مخدر زده شد، گفت: در سال گذشته با همت و تلاش پرسنل ستاد و نيز مشاركت و همكاري فعال همه دستگاههاي اجرايي عضو و مرتبط ستاد در سطوح ستادي و استاني توانستيم دستاوردهاي ارزشمندي را در چهار حوزه مقابله با عرضه و امور بينالملل، كاهش تقاضا و توسعه مشاركتهاي مردمي، اداري، مالي و امور مجلس و مدیریتی و فرابخشی به دست آوريم.
دبيركل ستاد در ادامه، به تشریح عملکرد حوزه مقابله با عرضه و امور بينالملل در سال 91 پرداخت و گفت: انجام 1700 مورد عمليات و درگيري مسلحانه با اشرار و قاچاقچيان موادمخدر، انهدام بيش از 2600 باند و شبكه تهيه و توزيع موادمخدر و روانگردانها، كشف حدود 500 تن انواع مواد مخدر، انسداد مرزهاي شرقي كشور و تغيير مسير قاچاقچيان به سمت جنوب شرق بهويژه دريا، انهدام 235 كارگاه و آشپزخانه توليد شيشه و كشف 2300 كيلو متآمفتامين (شيشه)، شركت فعال در پنجاه و ششمين اجلاس كميسيون موادمخدر سازمان ملل متحد (CND) و تعيين ايران به عنوان رييس برنامه منطقهاي براي كشورهاي پيرامون افغانستان از سوي UNODC و برگزاري ششمين اجلاس وزراي ابتكار سهجانبه بخشي از فعاليتهاي اين حوزه در سال گذشته بود.
محمدنجار به برنامههای انجامشده در حوزه كاهش تقاضا و توسعه مشاركتهاي مردمي در سال گذشته اشاره كرد و گفت: اجراي برنامههاي متنوع پيشگيري اوليه از اعتياد در محيطهاي هدف، تهيه و توليد بستههاي آموزشي در كانونهاي چهارگانه به تيراژ بيش از 4 ميليون، پاسخگويي به بيش از 423 هزار تماس از طريق خط ملي مشاوره اعتياد، تهيه و تدوين برش استاني سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد در 30 استان، آمادهسازي و پشتيباني از فعاليت 18 مركز نگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادان موضوع ماده 16 قانون و پذيرش 13 هزار نفر در اين مراكز، تهيه و تدوين و ابلاغ دستورالعملهاي مراكز مجاز درمان و كاهش آسيب ماده 15 قانون، از جمله اين برنامهها بوده است.
وي همچنين ارايه آموزشهاي فني و حرفهاي به بيش از 25 هزار بهبوديافته، برگزاري دورههاي آموزشي درمان اعتياد به پزشكان پاكستاني و افغاني، كمك و مساعدت به امر توسعه و فعاليت 1208 سازمان مردمنهاد، تهيه، ابلاغ و اجراي دستورالعمل برخورد قانوني با مراكز غير مجاز درمان اعتياد و بسته شدن 184 مركز در اين خصوص، ثبت نام 2628 بهبوديافته در طرح مسكن مهر و دريافت مسكن از سوي 107 نفر از آنان، كمك به توسعه مراكز درمان اقامتي ميان مدت ويژه زنان در استانها را از ديگر برنامههاي انجامشده در حوزه كاهش تقاضا و توسعه مشاركتهاي مردمي در سال گذشته ذكر كرد.
وي در ادامه، انجام پيگيري لازم براي تكميل و راهاندازي پنج اردوگاه زندانيان مواد مخدر در اجراي ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر با اختصاص مبلغ 934 ميليارد ريال و افتتاح دو اردوگاه در خراسان رضوي و اصفهان، برگزاري جلسات مشترك با كمسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعداد 1920 ابلاغ اعتبار به دستگاههاي اجرايي ملي، استاني و دبيرخانه ستاد را از جمله اقدامات حوزه اداري، مالي و امور مجلس ستاد برشمرد و گفت: تهيه و انتشار كتاب سال 91 ستاد، راهاندازي پرتال جديد ستاد، انجام 20 مورد پژوهش در زمينه مبارزه با مواد مخدر، انتشار 24 شماره ماهنامه ايران پاك و ايران پاك خانواده، اجراي گسترده فعاليتهاي روابط عمومي شامل برنامه راديو و تلويزيوني، رسانههاي مكتوب، پوششهاي خبري با رشد 123 درصد نسبت به سال گذشته، توليد فيلم و محصولات سمعي و بصري از جمله فعالیتهای حوزه مدیریتی و فرابخشی ميباشد.
محمدنجار گفت: در سالجاري استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهياران همچون سنوات گذشته، همپاي ستاد مبارزه با مواد مخدر به وظايف خود عمل می کنند و بودجه هر استان نيز با توجه به شرايط همان استان تقسيم خواهد شد تا شاهد خلق حماسهاي جديد در حوزه مبارز با مواد مخدر باشیم.
وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در سال گذشته 2300 کیلوگرم ماده مخدر شیشه در کشور کشف شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجاربا اشاره به برنامه های سال جدید ستادمبارزه با مواد مخدر اظهار داشت:ستاد مبارزه با مواد مخدر باید متناسب با نامگذاري امسال به نام «سال حماسه سياسي حماسه اقتصادي» از سوي مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) ، در راه تعالي و توسعه کشور قدم بردارد و همچنين تمامي دستگاههاي عضو ستاد نيز بايد با هماهنگي و همدلي يكديگر، در تلاش باشند تا با اقدامات مرتبط، انتظارات ایشان را در اين عرصه محقق سازند.
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