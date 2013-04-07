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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۲۹

پخش زندگی شهید صیاد شیرازی از رادیو نمایش

پخش زندگی شهید صیاد شیرازی از رادیو نمایش

به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی تا پایان هفته نمایش "صیاد دلها" از رادیو نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "صیاد دلها" را ماه‌منیر خاجی و زهرا رفیعی گیلوائی به رشته تحریر درآورده‌اند و سردبیری آن را شهلا دباغی بر عهده دارد که داستان آن فرازهایی از زندگی امیر سپهبد علی صیاد شیرازی از کودکی تا شهادت است.

این نمایش به کارگردانی رضا عمرانی با حضور بازیگرانی چون توران مهرزاد، مسعود زنوزی راد، مهرداد عشقیان، مهدی نمینی مقدم، راضیه مومیوند، شمسی صادقی، علی میلانی، امیر زنده دلان و به تهیه کنندگی شهناز دهکردی، صدابرداری رضا طاهری، افکتور نرگس موسی پور هر شب ساعت 23:30 از رادیو نمایش پخش می‌شود.

کد مطلب 2027469

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