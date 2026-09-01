رونمایی بانک صادرات ایران از ۳ محصول نوین در حوزه هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم ویژه رونمایی از محصولات نوین بانک صادرات ایران که با حضور مهدی اقبالیراد، نائب رئیس و یاسر مرادی عضو هیئتمدیره به همراه مهدی طالب معاون فناوریاطلاعات و سایر مدیران ارشد این بانک در جمع علاقهمندان صنعت پرداخت و اصحاب رسانه برگزار شد، ویژگیهای مهم این محصولات تشریح شد.
احراز هویت مبتنی بر هوش مصنوعی، درک گویشهای مختلف، مدل زبانی بومی، تعامل صوتی طبیعی و هوشمندسازی فرآیندها از جمله مهمترین امکانات ساختاری سامانه بانکداری هوشمند به عنوان نخستین تجربه فیجیتال بانکی بر پایه هوش مصنوعی در بانکهای کشور است که برای ایجاد فضایی متفاوت به صورت وبکیوسک در شعب و کاهش بار باجههای شعب مورد استفاده قرار خواهد گرفت. افتتاح حساب، ارائه انواع خدمات، استعلام موجودی و انتقال وجه از طریق دستورات صوتی، از مهمترین ویژگیهای سامانه بانکداری هوشمند بانک صادرات ایران است.
در این مراسم همچنین سامانه «چکیار»؛ سامانه رسمی مدیریت چک صیادی بانک صادرات ایران، به عنوان یک سامانه تسهیلگر برای کمک به کاربران معرفی شد که از جمله مهمترین کارکردهای آن میتوان به خوانش خودکار شناسه صیادی، استعلام خودکار از صیاد، واگذاری دستهای، قفلگشایی سیستمی و گواهی عدم پرداخت قابل دانلود و همچنین صرفهجویی در زمان کاربر شعبه به صورت وبکیوسک در شعب اشاره کرد.
در دومین روز از نمایشگاه الکامپ غرفه بانک صادرات ایران همچنین سامانه اعتباری مشتریان حقوقی (LCP) با هدف بارگذاری صورتهای مالی و اعتباری مشتریان حقوقی و دستیابی به اطلاعات دقیق از شرایط اعتباری به صورت وبکیوسک در شعب و کاهش زمان دسترسی به اطلاعات اعتباری رونمایی و مورد توجه قرار گرفت.
بانک صادرات ایران در سالن شماره ۷ نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک ( الکامپ) تا ۱۲ شهریورماه سال جاری در محل نمایشگاههای بینالمللی تهران، با حضور ۸ شرکت زیرمجموعه خود شامل پرداخت الکترونیک سپهر، بیمه سرمد، تامین سرمایه سپهر، کارگزاری بانک صادرات ایران، صرافی سپهر صادرات، هلدینگ فناوری و نوآوری صاد، شرکت واسپاری سپهر صادرات و شرکت فناوری و راه حل های هوشمند سپهر میزبان علاقهمندان است.
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