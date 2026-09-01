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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷

نمایشگاه کشفیات سرقتی در مشهد

نمایشگاه کشفیات سرقتی در مشهد

مشهد- نمایشگاه کشفیات محموله گوشی های سرقتی با حضور فرمانده انتظامی خراسان رضوی و تعدادی از مالباختگان برگزار شد.

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کد مطلب 6934666

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