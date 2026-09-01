https://mehrnews.com/x3cXfP ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷ کد مطلب 6934666 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷ نمایشگاه کشفیات سرقتی در مشهد مشهد- نمایشگاه کشفیات محموله گوشی های سرقتی با حضور فرمانده انتظامی خراسان رضوی و تعدادی از مالباختگان برگزار شد. دریافت 26 MB کد مطلب 6934666 کپی شد مطالب مرتبط زیورآلات بانوان مشهدی؛ طعمهای برای سارقان غیربومی انهدام باندهای حرفهای سرقت در مشهد با کشف ۲۸۰ دستگاه تلفن همراه کلاهبرداری ۵۶ میلیاردی با ۳۸۰ شاکی با ترفند معرفی خود به عنوان مأمور سرقتهای خشن زیر سایه توهم؛ دستگیری باند گوشیقاپها در مشهد برچسبها سرقت کشف سرقت سرقت موبایل مشهد
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