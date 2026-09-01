کمالوند: نتایج خیبر خوب نبوده؛ یک اشتباه باعث شد سه هفته تاوان بدهیم

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر سه شنبه در نشست خبری پیش از دیدار خیبر خرم‌آباد و فولاد خوزستان، در پاسخ به پرسشی درباره نتایج تیمش در چهار هفته ابتدایی اظهار داشت: اعتقادم این است که در چهار بازی گذشته، نتایج خیلی خوبی نداشتیم و این موضوع را قبول دارم و باید تلاش بیشتری کنیم، اما دنبال بهانه‌جویی نیستم.

دیدار با شهر بابک به خیبر آسیب زد

وی با اشاره به شرایط دیدار خیبر مقابل مس شهر بابک افزود: باور کنید بازی شهر بابک خیلی به ما آسیب زد. ما در آن مسابقه ۹۰ دقیقه با ۱۰ نفر و حدود ۳۵ دقیقه با ۹ نفر بازی کردیم و این موضوع اثرات خودش را در نیمه دوم بازی با پیکان نشان داد.

سرمربی خیبر ادامه داد: اگر چهار بازی گذشته را به هشت نیمه تقسیم کنیم، در یکی از نیمه‌ها واقعاً عملکرد خوبی نداشتیم و آن هم نیمه دوم بازی با پیکان بود. علت آن نیز فشاری بود که متأسفانه و به نظر من بی‌دلیل در بازی با شهر بابک به تیم ما وارد شد.

کمالوند تصریح کرد: همین مسئله باعث شد بازی با پیکان را از دست بدهیم و نتوانیم آن‌طور که باید و شاید در نیمه دوم عملکرد خوبی داشته باشیم.

شرایط بدنی تیم بهتر شده است

وی با اشاره به روند رو به رشد خیبر در بازی گذشته عنوان کرد: همان‌طور که اشاره کردید، در بازی گذشته هم از لحاظ کیفیت بازی بهتر شدیم و هم از نظر بدنی شرایط بهتری داشتیم.

سرمربی خیبر خاطرنشان کرد: در دقایق پایانی توانستیم به بازی برگردیم و این نشان می‌دهد که از لحاظ بدنی شرایط خوبی داشتیم، چراکه اگر تیم از نظر جسمانی دچار مشکل بود، نمی‌توانست در دقایق پایانی بازی را جبران کند.

کمالوند ابراز امیدواری کرد تیمش در دیدار برابر فولاد نیز از نظر بدنی شرایط مناسبی داشته باشد و گفت: تصورم این است که ان‌شاءالله در بازی فردا از لحاظ بدنی دچار مشکل نشویم.

وضعیت مصدومان خیبر

وی در خصوص شرایط بازیکنان مصدوم تیم نیز اظهار داشت: یکی دو نفر از بچه‌ها هنوز تا حدودی مصدوم هستند، اما فکر می‌کنم با تلاش کادر پزشکی بتوانند خودشان را به بازی برسانند.

یک اشتباه باعث شد سه هفته تاوان بدهیم

کمالوند با اشاره به شرایط این تیم پس از دیدار مقابل مس شهر بابک اظهار داشت: یک مثالی هست که فکر می‌کنم مربوط به ژاپنی‌هاست؛ می‌گویند در یک جنگ بزرگ، نعل اسب سردار یک لشکر به‌درستی زده نشده، نعل اسب شکسته، سردار زمین خورده و در نهایت لشکر شکست خورده است.

وی افزود: می‌خواهم بگویم یک اشتباه می‌تواند باعث شود یک تیم سه هفته تاوان آن را بدهد؛ اتفاقی که در بازی شهر بابک برای ما افتاد.

قدردانی از برخورد کمیته داوران

سرمربی خیبر با اشاره به تصمیمات داوری در دیدار برابر مس شهر بابک عنوان کرد: البته از رئیس کمیته داوران تشکر می‌کنم که برخورد کرد. دیدیم که الان سه، چهار هفته است نه به آن داور و نه به کمک‌داور بازی داده‌اند و همین برای ما کفایت می‌کند.

کمالوند ادامه داد: همین که قبول کنند اشتباه کرده‌اند، برای ما مهم است.

وی با اشاره به شرایط دشوار بازی در شهر بابک گفت: ۹۰ دقیقه بازی در آن هوای ارتفاع بالا با ۱۰ نفر و حدود ۳۵ دقیقه با ۹ نفر، شرایط بسیار سختی است؛ به‌خصوص اینکه بازی‌ها فشرده برگزار می‌شوند و تیم‌ها تقریباً هر چهار روز یک بار به میدان می‌روند.

فشار مسابقات روی بازیکنان خیبر

کمالوند با بیان اینکه آثار این فشار در مسابقه بعدی خیبر نمایان شد، تصریح کرد: دیدید که اثرات این اتفاق در بازی با پیکان خودش را نشان داد. بچه‌ها فشار زیادی را تحمل کردند تا بتوانند مقابل آلومینیوم یک امتیاز بگیرند.

وی با تمجید از عملکرد آلومینیوم اراک گفت: آلومینیوم تیم بسیار خوبی است و جایگاه مناسبی هم در جدول دارد. بنابراین گرفتن امتیاز از این تیم آسان نبود و فشار زیادی به بچه‌های ما وارد شد.

کمالوند امیدوار به تعطیلات لیگ

سرمربی خیبر خرم‌آباد در ادامه ابراز امیدواری کرد تیمش بتواند از چند مسابقه پیش رو عبور کند و در تعطیلات لیگ مشکلات موجود را برطرف کند.

وی خاطرنشان کرد: تصورم این است که ان‌شاءالله بتوانیم دو، سه بازی آینده را به‌خوبی پشت سر بگذاریم و در تعطیلی چهار، پنج هفته‌ای لیگ، فرصت داشته باشیم تمام مشکلاتمان را برطرف کنیم.

کمالوند: به تیم جوان خیبر اعتماد دارم

فراز کمالوند در ادامه اظهار داشت: همه بازی‌ها برای ما سرنوشت‌ساز هستند و امیدوارم فردا بتوانیم سه امتیاز را به دست بیاوریم و شرایطمان را در جدول بهتر کنیم.

وی با تأکید بر اعتماد خود به تیم خیبر افزود: من به این تیم اعتماد و اعتقاد دارم. تیم ما جوان است و باید به جوان‌ها فرصت بدهیم تا خودشان را نشان دهند و با شرایط مسابقات آشنا شوند.

میانگین سنی پایین خیبر

سرمربی خیبر با اشاره به ترکیب جوان این تیم عنوان کرد: در بازی با پیکان که دوستان در ورزشگاه بودند، بازیکنانی مانند تیموری، صالحی، حاج‌آقایی، مسعود محبی و دیناروند به میدان رفتند که نشان می‌دهد میانگین سنی تیم ما به‌شدت پایین است.

کمالوند ادامه داد: طبیعی است که بازیکنان جوان تحت تأثیر استرس و فشار روانی مسابقه قرار بگیرند. باید کمک کنیم این استرس و بار روانی از روی آنها برداشته شود تا بتوانند توانایی واقعی خود را در زمین نشان دهند.

درخواست کمالوند از هواداران خیبر

وی با اشاره به نقش هواداران در عملکرد تیم گفت: خواهشم از هواداران این است که اگر انتقادی هم وجود دارد، آن را به پایان مسابقه موکول کنند. من به‌عنوان یک مربی تجربه بیشتری دارم، اما بازیکن جوانی که در شرایط مسابقه قرار دارد، ممکن است با کوچک‌ترین انتقاد تحت تأثیر قرار بگیرد.

سرمربی خیبر تصریح کرد: خواهشم این است که هواداران بیایند و از تیم حمایت کنند. همه ما هرآنچه در توان داریم برای موفقیت خیبر می‌گذاریم.

کمالوند با پذیرش وجود برخی کاستی‌ها و مشکلات در تیم گفت: قبول دارم که کاستی‌هایی وجود دارد و مشکلاتی از جمله مشکلات فنی داریم و طبیعتاً این مسائل قابل پذیرش است، اما احساس من این است که اگر سکوها ۹۰ دقیقه با داخل زمین همراه باشند و از تیمشان حمایت و تشویق کنند، خروجی مثبتی خواهیم داشت.

حمایت هواداران در اراک جواب داد

وی با اشاره به حضور هواداران خیبر در دیدار خارج از خانه برابر آلومینیوم اراک خاطرنشان کرد: نمونه این اتفاق را در اراک دیدیم. آن تعداد تماشاگرانی که از خرم‌آباد آمده بودند و همچنین بچه‌های لر مقیم استان مرکزی، تا پایان ۹۰ دقیقه تیم را تشویق کردند که جا دارد از همه آنها تشکر کنم.

کمالوند افزود: نتیجه این حمایت هم این بود که از یک میدان سخت، یک امتیاز گرفتیم. امیدوارم فردا نیز هواداران با همین روحیه کنار تیم باشند و با حمایت خود به بازیکنان جوان خیبر کمک کنند تا بتوانیم به نتیجه‌ای که می‌خواهیم دست پیدا کنیم.

کمالوند: فولاد تیم قدرتمندی است

وی درباره شناخت خود از فولاد خوزستان نیز گفت: من با فوتبال استان خوزستان کاملاً آشنا هستم و فکر می‌کنم پنج فصل در خوزستان مربیگری کرده‌ام. بازیکنان خوزستانی تکنیک بسیار خوبی دارند و از مهارت بالایی برخوردارند.

سرمربی خیبر ادامه داد: تیم‌های خوزستانی معمولاً خوب حفظ توپ می‌کنند و تمام این ویژگی‌های فوتبال خوزستان را در تیم فولاد نیز می‌بینیم. فولاد تیم بسیار قدرتمندی است و از بازیکنان خوبی بهره می‌برد.

کمالوند در پایان خاطرنشان کرد: شرایط ما نیز الحمدلله خوب است و فکر می‌کنم فردا شاهد یک تقابل دیدنی بین فوتبال لرستان و فوتبال خوزستان خواهیم بود. امیدوارم به فضل الهی تیمی که در پایان بازی با خوشحالی زمین مسابقه را ترک می‌کند، بچه‌های غیرتمند تیم خیبر باشند.

کمالوند: امیدوارم ورزشگاه برای دیدار با فولاد پر شود

کمالوند در ادامه با تأکید بر اهمیت حضور هواداران خیبر در ورزشگاه اظهار داشت: هر کسی که خیبری است، اول از همه تیم خیبر را دوست دارد و امیدوارم فردا ورزشگاه پر شود.

وی افزود: هرچقدر جمعیت بیشتری روی سکوها حضور داشته باشند، شانس موفقیت ما نیز بیشتر خواهد بود.