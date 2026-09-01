پزشکیان بیشکک را به مقصد تهران ترک کرد

مسعود پزشکیان رئیس جمهور پس از شرکت و سخنرانی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس و دیدار و گفت‌وگو با سران شرکت کننده در این اجلاس ،با بدرقه معاون رئیس کابینه قرقیزستان، بیشکک را به مقصد تهران ترک کرد.

وی در جریان سفر دور روزه به قرقیزستان علاوه بر شرکت و سخنرانی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس و تبیین مواضع کشورمان در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین المللی، با روسای جمهور چین،روسیه،تاجیکستان،آذربایجان ، قرقیزستان و نخست وزیر هند و پاکستان نیز دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور همچنین در جریان این سفر با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز دیدار و گفتگو داشت.