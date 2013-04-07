ارسال 23000 تن پرتقال مازندران به 18 استان کشور در نوروز 92

ولی الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علیرغم کمبود روغن خام مصرفی کارخانجات روغن سازی در کشور، هماهنگی های لازم جهت عرضه روغن نباتی در نمایشگاه ها بعمل آمده و به قیمت پايین تر از بازار توزیع شد.

وي در رابطه با پوشاك افزود: نهایت سعی و تلاش بر این بود تا از تولیدی های صنفی و صنعتی پوشاک بهره گیری گردد و بخش دیگر نیز از سوی اصناف و با 15 الی 20 درصدزیر قیمت بازار عرضه شد.

فرزانه با اشاره به عرضه پسته در نمايشگاه هاي بهاره بر حسب نوع و درجه با قيمت 30 تا 48 هزار تومان، اذعان نمود: سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران به منظور تنظيم بازار كالا و تأمين اقلام كالايي مورد مصرف مردم و جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت ها و تعديل قيمت كالاهاي ضروري و حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در مقاطع زماني خاص به ويژه در ايام پاياني سال اقدام به برپايي 16 نمايشگاه عرضه مستقيم كالا تحت عنوان نمايشگاه بهاره بطور همزمان در اكثر شهرهاي استان کرده است.

وی ادامه داد: در نمايشگاه هاي مذكور تلاش گرديده با بكارگيري از جميع امكانات نسبت به عرضه كالاهاي مناسب از حيث قيمت در مقايسه با بازار آزاد تناسب قيمتها با قدرت خريد اقشار مختلف جامعه لحاظ گرديد بطوريكه قيمت كالاهاي مورد عرضه در نمايشگاه 5 الي 20 درصد پايين تر از قيمت كالاهاي مشابه در سطح بازار بود.

معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداری مازندران تصريح كرد: دومين جشنواره فروش فرش دستباف در استان مازندران با هدف يادآوري و معرفي فرش دستباف به مصرف كنندگان و ايجاد انگيزه و تحرك و رونق در بازار داخلي فرش دستباف و فراهم کردن فضاي مطمئن فكري براي تصميم گيري مصرف كنندگان به طور همزمان در استان در شهرستانهاي ساري، بابل، آمل و نوشهر برگزار شد.

وي با اشاره به اينكه با هدف کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالاها و خدمات در مراحل تأمین، توزیع، ارائه خدمات و رسیدگی سریع و دقیق به شکایات و گزارشهای مردمی ، طرح نظارتي ويژه نوروز همزمان با سراسر كشور در سطح استان انجام شد، افزود: انجام مانور بازرسان در مرکز استان با تجمع و به راه انداختن کاروان بیش از 30 دستگاه خودرو، نظارت ویژه بر تأمین و توزیع و قیمت میوه و مرکبات بخصوص سیب و پرتقال، نصب چادر محل رسیدگی به تخلفات امور صنفی در یکی از میادین اصلی مرکز استان، حضور مداوم بازرسان در بازارها، خیابان های مهم تجاری و پاساژها، انجام گشت های مشترک با ادارات تعزیرات حکومتی در تمامی شهرستانها، نظارت مداوم و ویژه بر تولید آرد در کارخانجات آرد استان و استفاده از توان ناظرین افتخاری به منظور انجام نظارت و بازرسی نامحسوس بر واحدهای صنفی و رسیدگی سریع به این گزارشات از جمله مهم ترين اقدامات در راستاي نظارت بر بازار بود.

فرزانه گفت: در راستاي هماهنگي و اطلاع رساني از اقدامات ستاد تنظيم بازار استان نيز اقدامات مطلوبي صورت گرفت كه انجام مصاحبه هاي راديويي و تلويزيوني و مطبوعاتي و تشريح اهداف و چگونگي اجراي طرح از طريق مسئولان ذيربط استاني، برگزاري جلسات با دستگاههاي ذيربط و عوامل مرتبط در اجراي طرح در استان از جمله فرمانداريها ، ائمه جمعه و جماعات ، صدا و سيما، شركت مخابرات درخصوص اطلاع رساني از طريق پيامك و نيروي انتظامي، هماهنگي و مديريت لازم جهت بهره گيري از حداكثر توان بازرسي اصناف، انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كننده، تشكل هاي توليدي و توزيعي در قالب هاي مختلف، ازجمله گشت مشترك، هماهنگي با كميسيون نظارت استان ، اتحاديه ها و مجامع امور صنفي در زمان اجراي طرح از جمله مهم ترين اقدامات است.

وی با اشاره به اينكه جلسات ستاد تنظيم بازار استان به منظور تامين ارزاق عمومي و كالا و نيز كنترل و نظارت همه جانبه بر بازار ايام پاياني سال و تعطيلات نوروزي، به صورت هفتگي برگزار شد، بيان داشت: بيش از دو هزار تن گوشت مرغ منجمد در استان جذب كه هزار و 870 تن از آن در فروشگاه هاي بهاره، فروشگاه هاي بزرگ و ساير مراكز صنفي استان با قيمت چهار هزار و 800 تومان توزيع شد.

فرزانه با اشاره به عرضه بيش از 92 تن گوشت مرغ به دستگاه هاي استاني با قيمت هركيلو چهار هزار و 400 تومان، تصريح كرد: با تخصیص غرفه رایگان در نمایشگاه هاي بهاره و با همکاری انجمن کشتارگاههای صنعتی طیور گوشت مرغ گرم زیر قیمت بازار از پنج هزار و 600 تومان تا پنج هزار و 900 تومان توزیع شد.

وی با اشاره به توزيع بیش از 112 تن گوشت قرمز در نمایشگاه های بهاره و مراکز عرضه سطح استان، اذعان داشت: با تخصیص غرفه رایگان در نمایشگاه و با هماهنگی اتحادیه قصابان، گوشت گرم زیر قیمت بازار، گوشت گاوی کیلویی 20 تا 24 هزار تومان و گوشت گوسفندی کیلویی 19 تا 23 هزار تومان و گوشت منجمد از محل ذخیره شرکت پشتیبانی به قیمت 17 هزار تومان توزیع شد.