  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۳ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۱۸

حجت الاسلام كوثري:

عدم پذيرش حق هسته اي ايران از طرف 1+5 سبب توقف مذاكرات مي شود

عدم پذيرش حق هسته اي ايران از طرف 1+5 سبب توقف مذاكرات مي شود

شيروان - خبرگزاري مهر: امام جمعه شيروان با اشاره به موضع گيري گروه 1+5 در مذاكرات آلماتي گفت: عدم پذيرش حق هسته اي كشور ما از طرف دول غربي، سبب تجديد نظر ايران در زمينه ادامه مذاكرات خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسين كوثري در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته شيروان با تسليت ايام فاطميه، تاسي از فرهنگ حضرت زهرا(س) را منشاء بركات مادي و معنوي فراواني در جامعه ذكر كرد و افزود: اگر فرهنگ فاطمي در جامعه پياده شود؛ بركات فراواني در تمامي زمينه ها خواهيم داشت.

وي اظهار داشت: اين بركات به آن دليل است كه در فرهنگ فاطمي، زن به عنوان يك مربي، همسر لايق و مدير زندگي در عرصه خانوادگي و يك مدافع ولايت در عرصه سياست مطرح است.

حجت الاسلام كوثري اضافه كرد: حضرت زهرا(س) با شناخت از جامعه و شناخت از معارف حقه دين مبين اسلام، اطاعت از اهل بيت(ع) را مايه نظم و ساماندهي جامعه و امامت ائمه معصومين(ع) را موجب وحدت و دوري از تفرقه مي دانست.

وي تصريح كرد: در فرهنگ فاطمي راه برون رفت از مشكلات در تمام ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ... بر دو محور اطاعت و پيروي از دين اسلام و پذيرش ولايت استوار بوده و حضرت فاطمه زهرا(س) نيز به دليل دفاع از اين دو محور به شهادت رسيد.

خطيب نماز جمعه شيروان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به موضع گيري گروه 1+5 در مذاكرات اخير آلماتي، تصريح كرد: در اين مذاكرات طرف ايراني با تدبير، پيشنهادات خود را مطرح كرد و طرف هاي مقابل مي بايست با دست برداشتن از شيطنت ها حق هسته اي ايران را به رسميت شناخته و خود را از مخمصه نجات دهند.

وي اضافه كرد: كشورهاي غربي بايد بدانند كه ملت رشيد ايران در احقاق حق خود در مذاكرات هسته اي، ثابت قدم است و كوتاه نمي آيد و نه تنها از حق خود نمي گذرد و معامله نمي كند بلكه اگر گروه 1+5 و كشورهاي غربي يكسويه حركت كنند و حاضر به پذيرش و قبول حق مسلم هسته اي كشور ما نشوند؛ مذاكره هم نخواهيم كرد.

امام جمعه شيروان تاكيد كرد: رهبر معظم انقلاب نيز در نطق نوروزي خود راه روشن و منطقي در زمينه مسئله هسته اي ايران را پيش روي كشورهاي غربي گذاشتند و آنها مي بايست با استفاده از اين فرصت خود را نجات دهند.

کد مطلب 2031153

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها