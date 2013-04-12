عدم پذيرش حق هسته اي ايران از طرف 1+5 سبب توقف مذاكرات مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسين كوثري در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته شيروان با تسليت ايام فاطميه، تاسي از فرهنگ حضرت زهرا(س) را منشاء بركات مادي و معنوي فراواني در جامعه ذكر كرد و افزود: اگر فرهنگ فاطمي در جامعه پياده شود؛ بركات فراواني در تمامي زمينه ها خواهيم داشت.

وي اظهار داشت: اين بركات به آن دليل است كه در فرهنگ فاطمي، زن به عنوان يك مربي، همسر لايق و مدير زندگي در عرصه خانوادگي و يك مدافع ولايت در عرصه سياست مطرح است.

حجت الاسلام كوثري اضافه كرد: حضرت زهرا(س) با شناخت از جامعه و شناخت از معارف حقه دين مبين اسلام، اطاعت از اهل بيت(ع) را مايه نظم و ساماندهي جامعه و امامت ائمه معصومين(ع) را موجب وحدت و دوري از تفرقه مي دانست.

وي تصريح كرد: در فرهنگ فاطمي راه برون رفت از مشكلات در تمام ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ... بر دو محور اطاعت و پيروي از دين اسلام و پذيرش ولايت استوار بوده و حضرت فاطمه زهرا(س) نيز به دليل دفاع از اين دو محور به شهادت رسيد.

خطيب نماز جمعه شيروان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به موضع گيري گروه 1+5 در مذاكرات اخير آلماتي، تصريح كرد: در اين مذاكرات طرف ايراني با تدبير، پيشنهادات خود را مطرح كرد و طرف هاي مقابل مي بايست با دست برداشتن از شيطنت ها حق هسته اي ايران را به رسميت شناخته و خود را از مخمصه نجات دهند.

وي اضافه كرد: كشورهاي غربي بايد بدانند كه ملت رشيد ايران در احقاق حق خود در مذاكرات هسته اي، ثابت قدم است و كوتاه نمي آيد و نه تنها از حق خود نمي گذرد و معامله نمي كند بلكه اگر گروه 1+5 و كشورهاي غربي يكسويه حركت كنند و حاضر به پذيرش و قبول حق مسلم هسته اي كشور ما نشوند؛ مذاكره هم نخواهيم كرد.

امام جمعه شيروان تاكيد كرد: رهبر معظم انقلاب نيز در نطق نوروزي خود راه روشن و منطقي در زمينه مسئله هسته اي ايران را پيش روي كشورهاي غربي گذاشتند و آنها مي بايست با استفاده از اين فرصت خود را نجات دهند.