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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۱۲

حجت الاسلام كوثري:

هوشياري ملت در انتخابات اجازه فرصت طلبي به دشمنان را نمي دهد

هوشياري ملت در انتخابات اجازه فرصت طلبي به دشمنان را نمي دهد

شيروان - خبرگزاري مهر: امام جمعه شيروان گفت: هوشياري و بصيرت ملت ايران در انتخابات پيش رو اجازه فرصت طلبي به دشمنان نظام را نمي دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسين كوثري در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته شيروان ضمن محكوم كردن هتك حرمت مرقد صحابي رسول الله(ص)، اظهار داشت: در حال حاضر كشورهاي غربي استعمارگر و حاميان عربي ناآگاه آنها در سوريه به بن بست سياسي و نظامي رسيده و مي خواهند با انجام چنين اقداماتي شورش و تفرقه را افزايش دهند.

وي در ادامه با اشاره به انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا، با دعوت از مردم براي مشاركت حداكثري و خلق حماسه اي سياسي، عنوان كرد: هر زماني كه ملت ايران نسبت به مسئله اي بي تفاوت باشد دشمنان از فرصت استفاده كرده و در پي دست يابي به اهداف خود در اين آب و خاك بر مي آيند.

حجت الاسلام كوثري انتخابات را يكي از عرصه ها و فرصت هاي مهم براي نظام و دشمنان نظام دانست و اضافه كرد: در آستانه انتخابات مي بايست با بصيرت و هوشياري كليد مديريت كشور را به كسي بسپاريم كه پايبند عملي به اسلام و ولايت باشد.

وي تصريح كرد: مردم بايد به دور از حاشيه سازي و تعصب هاي قومي و قبيله اي به كسي راي دهند كه بتواند مشكلات موجود در كشور را مرتفع كرده و اوضاع زندگي مردم را بهبود بخشد.

خطيب نماز جمعه شيروان اظهار اميدواري كرد: در انتخابات خرداد ماه سال جاري به فضل الهي هوشياري و بصيرت ملت ايران اجازه فرصت طلبي به دشمنان نظام را نمي دهد و اين مردم بار ديگر با مشاركت حداكثري خود برگ زرين ديگري بر كارنامه افتخارات نظام مي افزايند.

وي در پايان با اشاره به 18 ارديبهشت و روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، ضمن تبريك اين روز به تمامی زحمتکشان این عرصه، از زحمات اعضاي هلال احمر تشكر كرد و از جوانان خواست تا با عضويت در اين نهاد، با روحيه بسيجي، براي خدمت و امدادرساني به هم نوعان خود همت كنند.

کد مطلب 2051346

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