انتشار "فهرست ماگنیتسکی" باعث تیرگی روابط واشنگتن و مسکو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "دیمیتری پسکف" در گفتگو با خبرنگاران در مسکو تاکید کرد: انتشار فهرستی از مقامات روسی که به نقض موارد حقوق بشر متهم بوده می تواند باعث تیرگی روابط مسکو و واشنگتن شود و بر سفر "توماس دانیلون" مشاور امنیت ملی آمریکا به روسیه سایه افکند.

نام افرادی که در این فهرست آمده مانع از ورود به خاک آمریکا بوده و دارایی آنها در این کشور مسدود شده است و انتظار می رود که واشنگتن امروز جمعه نام آنها را منتشر کند. "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه نیز اعلام کرد که انتشار فهرست ماگنتیسکی در این بازه زمانی نادرست و اشتباه است.

سرگئی ماگنیتسکی" مشاور صندوق سرمایه گذاری "Hermitage Capital Management" که متهم به امتناع از پرداخت مالیات بود، 16 نوامبر 2009 در بازداشتگاه موقت "بوتیرکا" مسکو در گذشت و مرگ وی دارای بازتاب گسترده اجتماعی بود.

آمریکا علیه افراد مقصر در مرگ ماگنیتسکی تحریم هایی را برقرار کرده و در این رابطه به اصطلاح "فهرست ماگنیتسکی" علیه ناقضان حقوق بشر را در روسیه تهیه کرده و اصلاحیه جکسون-ونیک را در رابطه با روابط تجاری-اقتصادی با روسیه لغو کرده است.

اصلاحیه جکسون ونیک در سال 1974 در آمریکا تصویب شده که روابط تجاری اقتصادی این کشور با روسیه را به مشکل مهاجرت یهودیان از اتحاد شوروی مرتبط می کرد. در در حال حاضر این اصلاحیه در مورد کشورهای جانشین حقوقی اتحاد شوروی ظاهرا معتبر است.