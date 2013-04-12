بی توجهی سیاستمداران به مسائل جدی کشور/ بن بست سیاسی به ایتالیا بسیار آسیب رسانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "السا فورنرو"، وزیر کار ایتالیا در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" اظهار داشت که برای من یک ارتباط منصفانه بین نسلها بسیار مهم است. سیستم بازنشستگی فعلی عملا یک بار سنگین برای نسل آینده است. این سیستم از دولت پیشین(برلوسکنی) به ما ارث رسیده است.



وی افزود: عرصه سیاسی در ایتالیا، توجه اصلی به مسائل اساسی کشور ندارد؛ همه انرژی ما صرف موافقت یا مخالفت با مسائل می شود و کشور ما امروزه هزینه بالایی را در این مسیر پرداخت می کند.



وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که شخصیتی در ایتالیا روی کار آمده و قدرت را در دست گیرد که واقعا نماینده تمام ملت باشد و گفت: وی باید فردی باشد که بتواند به صورت عاقلانه در حمایت از همه ملت سخن بگوید.



وزیر کار ایتالیا همچنین گفت: "جورجیا ناپولیتانو"، رئیس جمهوری ایتالیا ، مسئولیت خود را به صورت عالی انجام داد. وی همواره بر این عقیده بود که ایتالیا باید متحد بماند، وی هرگز از اختلافات در کشور ما حمایت نکرد؛ جانشین وی نیز باید بتواند مشابه وی عمل کند.



"فورنرو"، با تاکید بر اینکه من خواهان روی کار آمدن یک زن به عنوان رئیس جمهوری ایتالیا هستم در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد که یک زن یک انرژی نو را با خود آورده و می تواند نشان دهد که چگونه مسائل کشور می تواند حل شود. تنها مسائل اقتصادی مد نظر من نیست بلکه من به مسائل اخلاقی و اجتماعی در جامعه نیز تاکید دارم. زنان با دید دیگری مسائل را مورد بررسی قرار می دهند و شاید کمتر مواضع یکجانبه ای داشته باشند.



وی همچنین درباره بن بست سیاسی ایجاد شده در ایتالیا از بعد از انتخابات پارلمانی در این کشور گفت: من امیدوارم که بدون انتخابات مجدد یک کابینه جدید تشکیل شود. ایتالیا که گرفتار رکود اقتصادی است مسائل بسیاری دارد. بن بست سیاسی فعلی به ایتالیا خیلی آسیب رسانده است. یک راه حل برای این شرایط خیلی محتمل نیست، اما ممکن به نظر می رسد.