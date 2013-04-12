به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی پس از تساوی عصر امروز جمعه پرسپولیس مقابل ذوب آهن در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نیمه اول بازی برای پرسپولیس بود اما در نیمه دوم این ذوب آهن بود که بازی را در اختیار گرفت به هر حال هم ذوب آهن برای سقوط نکردن انگیزه زیادی داشت و هم بازیکنان ما به خاطر بازی در داماش در جام حذفی خسته بودند. در مجموع بازی زیبایی را شاهد بودیم.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا در این مسابقه غیر حساس از بازیکنان اصلی خود استفاده کرده که این مسئله باعث مصدومیت آنها شده است گفت: هدف ما این بود تا بازی جوانمردانه را رعایت کنیم. می خواستیم مقابل ذوب آهن با تمام قوا بازی کنیم تا بعدا شائبه ای درباره پرسپولیس بوجود نیاید. البته ذوب آهن عملکرد خیلی خوبی داشت و به نظرم حق این تیم است که در لیگ برتر بماند.

سرمربی پرسپولیس دلیل موفقیت تیمش را غیرت ولطف بازیکنانش دانست و یادآور شد: ما دو هفته آینده هم با تمام قوا مقابل حریفانمان بازی می کنیم تا اصول جوانمردی زیر پا گذاشته نشود.

گل‌محمدی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره اتفاقات پیش آمده پیرامون او و مهدی مهدوی کیا تاکید کرد آن اتفاقات باعث شد همدلی تیم بالاتر برود و حتی به مهدی کمک کرد تا استارتی دوباره با تیم داشته باشد.

وی در خصوص درگیری لفظی علی کریمی با مجتبی حسینی در تمرین چند روز پیش سرخپوشان خاطرنشان کرد: متاسفانه هر اتفاقی در پرسپولیس رخ می دهد حتی اگر خیلی کوچک باشد بزرگ جلوه داده می شود. خود کریمی هم در مصاحبه ای اعلام کرد اتفاق خاصی رخ نداده و همه چیز تمام شده است.

گل‌محمدی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر مذاکره باشگاه پرسپولیس با زلاتکو کرانچار سرمربی سپاهان برای فصل بعد گفت: هر باشگاهی حق دارد با مربیان دلخواه خود مذاکره کند این یک اصل حرفه ای است و ما مشکلی با آن نداریم.

وی در پایان درباره مصدومیت حسین ماهینی و اینکه آیا او به فینال جام حذفی می رسد یا خیر تصریح کرد: فکر می کنم این بازیکن دو هفته از میادین دور باشد.

تیم های فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن در چارچوب هفته سی و دوم لیگ برتر فوتبال به تساوی یک بر یک رسیدند.