  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۲:۳۵

آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس از زبان پزشک سرخپوشان

آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس از زبان پزشک سرخپوشان

در حالی که علیرضا نورمحمدی مدافع پرسپولیس تمرینات خود را از روز چهارشنبه آغاز می‌کند، حسین ماهینی دیگر بازیکن مصدوم پرسپولیس حداقل تا هفته بعد نمی‌تواند به تمرینات برگردد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس،علیرضا نورمحمدی که در روزهای تعطیلی تمرینات، برنامه‌های فیزیوتراپی را دنبال می‌کند از روز چهارشنبه با شروع تمرینات تیم، استارت می‌زند. دکتر وجیه الله چشمه سری پزشک پرسپولیس، تصمیم‌گیری درباره امکان تمرین علی کریمی و رضا حقیقی را به بررسی وضعیت آنها موکول کرد. ضمن آنکه حسین ماهینی هم زودتر از هفته آینده به تمرینات بر نمی‌گردد.

کد مطلب 2032783

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها