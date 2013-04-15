آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس از زبان پزشک سرخپوشان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس،علیرضا نورمحمدی که در روزهای تعطیلی تمرینات، برنامههای فیزیوتراپی را دنبال میکند از روز چهارشنبه با شروع تمرینات تیم، استارت میزند. دکتر وجیه الله چشمه سری پزشک پرسپولیس، تصمیمگیری درباره امکان تمرین علی کریمی و رضا حقیقی را به بررسی وضعیت آنها موکول کرد. ضمن آنکه حسین ماهینی هم زودتر از هفته آینده به تمرینات بر نمیگردد.
در حالی که علیرضا نورمحمدی مدافع پرسپولیس تمرینات خود را از روز چهارشنبه آغاز میکند، حسین ماهینی دیگر بازیکن مصدوم پرسپولیس حداقل تا هفته بعد نمیتواند به تمرینات برگردد.
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