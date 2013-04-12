به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیمهای فوتبال ذوبآهن اصفهان و پرسپولیس تهران در چارچوب رقابتهای هفته سیو دوم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به شرح زیر است:
در حالیکه انتظار میرفت با توجه به حساسیت این بازی تماشاگران دو تیم استقبال قابل توجهی از بازی به عمل آورند، استقبال چندانی از این بازی به عمل نیاوردهاند و تنها 8 هزار تماشاگر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور دارند.
محسن بیاتینیا و علیرضا محمد پیش از آغاز مسابقه به طرف نیمکت پرسپولیس رفته و با سرمربی و کادر فنی پرسپولیس خوش و بش کردند.
حسین ماهینی، محمد نوری و فشنگچی هم پیش از آغاز مسابقه به طرف نیمکت ذوبآهن رفته و با سرمربی و کادر فنی ذوبآهن خوش و بش کردند؛ فشنگچی در آغوش مرتضی کرمانیمقدم قرار گرفت.
پیش از آغاز بازی یک دقیقه سکوت به احترام زلزلهزدگان بوشهر اعلام شد.
برخی از تماشاگران پرسپولیس با لباس زرد در ورزشگاه حاضر شدهاند و شعارهایی در مورد 4 گل دریافتی تیم سپاهان در بازی با الاهلی سر میدهند.
تماشاگران تیم سپاهان هم در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور دارند و علیه محسن بنگر شعار میدهند.
درهای ورزشگاه فولادشهر اصفهان از ساعت 14:30 امروز باز شد و همزمان بلیتفروشی برای این بازی در جایگاههای عرضه بلیت آغاز شد.
تماشاگران ذوبآهن به صورت رایگان وارد ورزشگاه فولادشهر شدند و پرسپولیسیها برای این مسابقه بلیت 5 هزار تومانی خریداری میکنند.
پیش از آغاز بازی مرتضی کرمانیمقدم، مربی ذوبآهن با کریم باقری، مربی پرسپولیس خوش و بش میکرد.
سپهر حیدری هم با لباس شخصی در کنار نیمکت پرسپولیس حاضر شد و با کادر فنی و بازیکنان این تیم خوش و بش میکرد.
در حال حاضر حدود 8 هزار تماشاگر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور دارند اما همچنان بر تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه افزوده میشود.
دیدار تیمهای فوتبال ذوبآهن اصفهان و پرسپولیس تهران تا دقیقه 27 با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس در جریان است.
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