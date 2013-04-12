پرسپولیس و ذوب آهن به تساوی رسیدند/ اصفهانی ها به بقا امیدوار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و دوم لیگ برتر فوتبال، از ساعت 17 امروز جمعه با انجام دو دیدار آغاز شد که در یکی از این مسابقات، تیم پرسپولیس در ورزشگاه فولادشهر مقابل ذوب آهن به تساوی یک بر یک رسید. "ولاتکو دانوسکی" در دقیقه 20 گل اول این مسابقه را برای پرسپولیس به ثمر رساند. مهدی رجب‌زاده در دقیقه 72 کار را برای ذوب آهن به تساوی کشاند.

پرسپولیس در نیمه اول علاوه بر این گل، یک فرصت مسلم گلزنی دیگر را توسط کریم انصاریفرد از دست داد. البته ذوب آهنی ها هم در نیمه نخست صاحب چند موقعیت خوب شدند ولی از این فرصت‌ها استفاده نکرند.

در نیمه دوم، ذوب آهن با حضور مهدی رجب‌زاده فشار بیشتری را روی دروازه پرسپولیس ایجاد کرد. بیشتر توپ‌های ذوب آهن در نیمه دوم به پیام صادقیان مهاجم این تیم ختم می‌شد. ذوبی‌ها که برای فرار از منطقه سقوط به لیگ دسته اول، به تمام امتیاز این بازی نیاز داشتند بر دامنه حملات خود افزودند و سرانجام در دقیقه 72 توسط رجب زاده به گل تساوی رسیدند تا همچنان به ماندن در لیگ برتر امیدوار باشند. هر چند که نتیجه بازی آلومینیوم با گهر در سرنوشت ذوب آهن تاثیر مستقیم دارد.

البرز حاجی‌پور داور این مسابقه به محمد برجلو، مهدی رجب زاده و حمید شفاعت از ذوب آهن و میثم نقی‌زاده و محسن بنگر از پرسپولیس کارت زرد نشان داد. حسین ماهینی بازیکن پرسپولیس در نیمه اول به خاطر مصدومیت تعویض شد و جایش را به محمدرضا خانزاده داد.

در دیگر بازی این هفته، تیم‌های فجر سپاسی و مس کرمان در شیراز به مصاف هم رفتند که این مسابقه با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. مصطفی شجاعی در دقیقه 8 برای مس گلزنی کرد و مسلم فیروز آبادی در دقیقه 62 گل فجر را وارد دروازه مس کرد.