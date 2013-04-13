به گزارش خبرگزاری مهر، خالد بن هلال بن ناصر المعولی رئیس مجلس شورای سلطنتی عمان در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران گفت: در سالهای گذشته سطح روابط دو کشور ایران و عمان ارتقاء یافته و اکنون از انسجام مناسبی برخوردار است.
وی افزود: این روابط مدیون حمایتهای رهبری و رئیسجمهور ایران است وحمایتهای رهبری و رئیسجمهور ایران در تحکیم روابط میان کشورهای مسلمان به ویژه دو ملت عمان و ایران مؤثر بوده است.
رئیس مجلس شورای سلطنتی عمان گفت: مطمئناً سفرامروز ما به تهران گام جدید و محکمی در ارتقاء روابط میان دو کشور خواهد بود.
ابوترابیفرد نایب رئیس اول مجلس نیز گفت: با ملاقاتهای مؤثری که رئیس مجلس شورای سلطنتی عمان با مقامات ایرانی دارد مطمئن هستیم که این روابط بیش از پیش گسترش مییابد.
رئیس مجلس عمان:
روابط خوب ایران و عمان مدیون حمایت های رهبر و رئیس جمهور ایران است
رئیس مجلس شورای سلطنتی عمان با بیان اینکه دو کشور ایران و عمان روابط خوبی با هم دارند، سفرش به تهران را گام جدید و محکمی در ارتقاء روابط میان دو کشور خواند.
به گزارش خبرگزاری مهر، خالد بن هلال بن ناصر المعولی رئیس مجلس شورای سلطنتی عمان در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران گفت: در سالهای گذشته سطح روابط دو کشور ایران و عمان ارتقاء یافته و اکنون از انسجام مناسبی برخوردار است.
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