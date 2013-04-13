روابط خوب ایران و عمان مدیون حمایت های رهبر و رئیس جمهور ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد بن هلال بن ناصر المعولی رئیس مجلس شورای سلطنتی عمان در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران گفت: در سال‌های گذشته سطح روابط دو کشور ایران و عمان ارتقاء یافته و اکنون از انسجام مناسبی برخوردار است.



وی افزود: این روابط مدیون حمایت‌های رهبری و رئیس‌جمهور ایران است وحمایت‌های رهبری و رئیس‌جمهور ایران در تحکیم روابط میان کشورهای مسلمان به ویژه دو ملت عمان و ایران مؤثر بوده است.



رئیس مجلس شورای سلطنتی عمان گفت: مطمئناً سفرامروز ما به تهران گام جدید و محکمی در ارتقاء روابط میان دو کشور خواهد بود.



ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس نیز گفت: با ملاقات‌های مؤثری که رئیس مجلس شورای سلطنتی عمان با مقامات ایرانی دارد مطمئن هستیم که این روابط بیش از پیش گسترش می‌یابد.