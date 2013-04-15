به گزارش خبرگزاری مهر، در طومار ارسالی هواداران ذوب‌آهن و در 7 بند اینگونه آمده است:

گستردگی و رشد ورزش فوتبال به عنوان یک ورزش سرگرم کننده، پرطرفدار و هیجان انگیز یکی از مهم‌ترین وظایف فدراسیون فوتبال ایران و شخص جنابعالی و همکارانتان می‌باشد که به نظر می‌رسد با طرح و مصوبه لیگ 16 تیمی، در جهت خلاف این مسئله حیاتی و با اهمیت عمل شده است و نیاز به اصلاح دارد.

فراموش نکنیم که با اشاعه ورزش پرطرفدار فوتبال علاوه بر کمک به سلامت روان خیل عظیم جوانان این مرز و بوم، در جهت دوری جامعه در معضلات خانمان براندازی همچون اعتیاد و دیگر موارد خلاف هنجارهای ایرانی – اسلامی گامی بزرگ برداشته‌ایم.

نظر بیشتر اهالی فن و کارشناسان مهم فوتبال کشور از جمله مجید جلالی مربی و کارشناس معتبر فوتبال ایران و بسیاری دیگر از مربیان و کارشناسان نام‌آشنای فوتبال ایران بر این منوال می‌باشد که گستردگی تیم‌های فوتبال در لیگ برتر باعث کمک به پویایی و پیشرفت فوتبال باشگاهی و ملی ایران عزیز خواهد شد.

محبوبیت ورزش فوتبال در کشور عزیزمان ایران امری است که بر هیچ کس پوشیده نیست و با توجه به طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور و توجه خاص به گرایشات مردمی در حوزه ورزش، به نظر می‌رسد که کاهش تعداد تیم‌ها مغایرت صرف با این مسئله دارد.

کاهش تعداد مسابقات لیگ برتر از 306 مسابقه به 170 مسابقه در سال بدون تردید علاوه بر کاهش شدید درآمدهای حاصله از پخش تلویزیونی مسابقات و تبلیغات محیطی، موجب خواهد شد که یک تفریح سالم و مردمی از جوانان کشور سلب گشته و باعث بوجود آمدن بسیاری از مسائل حاشیه‌ای دیگر خواهد شد.

در حالیکه کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس با توجه به فوتبال بدون طرفدار و مردمی، در جهت بسط و گسترش تیم‌های باشگاهی فوتبال خود در لیگ‌های غیر استاندارد و کم‌تماشاگر خود تلاششی روزافزون دارند، به نظر می‌رسد کاهش تعداد تیم‌های فوتبال باشگاه‌های حرفه‌ای ایران تنها در جهت ضعیف نمودن فوتبال ملی و باشگاهی کشور رقم خواهد خورد و شکست‌های اخیر تیم‌های باشگاهی ایران در لیگ قهرمانان آسیا موید همین مسئله می‌باشد.

با حذف دو تیم افزون بر روال همیشگی و چندساله لیگ برتر و همچنین تعداد دیگری از تیم‌های لیگ‌های یک، دسته دوم و دسته سوم فوتبال، حدود 600 نفر از بازیکنان و 200 نفر از مربیان و کادر فنی و غیره که از اهالی فوتبال ایران محسوب می‌شوند، شغل حرفه‌ای خود را از دست می‌دهند و این مسئله‌ای غیر قابل کتمان است.

جناب آقای کفاشیان، به نظر می‌رسد با ذکر مواردی چند در این نامه و بسیاری از دلایل و شواهدی که اظهر من الشمس بوده و هنگی مبتنی بر برهان‌های منطقی و اصولی مبنی بر عدم اجرای این طرح و مصوبه بررسی نشده می‌باشد، از جنابعالی خواهشمندیم این طرح با دقت و موشکافی بیشتری مورد بررسی اصولی و بنیادی قرار گرفته و صلاح و مصلحت فوتبال کشور در آن لحاظ گردد.

امید است که خواسته هواداران و فوتبال دوستان استان اصفهان لحاظ گردیده و تصمیمی اتخاذ گردد تا تبعاتی را در آینده‌ای نزدیک در پی نداشته باشد.