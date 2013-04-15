وزیران کابینه فرانسه اطلاعات حساب های خود را منتشرمی کنند

به گزارش خبرگرازی مهر به نقل از فرانس 24، وزیران دولت فرانسه با توجه به مهلت تعیین شده از سوی "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور این کشور برای انتشار اطلاعات حساب های بانکی خود، دست به این کار می زنند.

این اقدام با هدف بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم فرانسه که بواسطه افشای فساد مالی "ژروم کائوزاک" وزیر بودجه سابق این کشور رخ داد، انجام می شود.

اولاند با هدف اعتماد سازی به وزیران کابینه خود تا امروز دوشنبه 15 آوریل فرصت داده بود تا اقدام به انتشار جزئیات حساب های بانکی خود کنند.

بر اساس این گزارش، افشای فساد مالی وزیر سابق بودجه فرانسه و همچنین تداوم بحران مالی این کشور موجب کاهش محبوبیت دولت و بویژه شخص اولاند شده از همین رو رئیس جمهور فرانسه برای جبران این موضوع اقداماتی را مدنظر قرار داده که انتشار جزئیات حساب های بانکی وزیران یکی از این اقدامات است.