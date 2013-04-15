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۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۸:۱۳

تعداد کشته های انفجار سومالی به 35 نفر رسید

تعداد کشته های انفجار سومالی به 35 نفر رسید

شمار کشته های حمله روز گذشته به ساختمان مرکزی دادگاه های پایتخت سومالی به 35 نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "آسوشیتدپرس"، یک مقام دولتی کشور سومالی از افزایش کشته شدگان حمله مسلحانه به ساختمان دادگاه های مرکزی در "موگادیشو" پایتخت این کشور خبر داد.

به گفته وی، تعداد کشته شدگان به 35 نفر افزایش یافته است.

"دهیر امین ژزوف" نماینده مجلس سومالی که مسئول کمیته امنیت این کشور است امروز دوشنبه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان این حمله و همچنین انفجار خودرو بمب گذاری شده حتی می تواند از مرز 35 نفر نیز عبور کند، زیرا دهها نفر در این حملات به صورت جدی آسیب دیده اند.

گفتنی است دیروز یکشنبه تعدادی افراد مسلح ناشناس با حمله به ساختمان مرکزی دادگاه ها در موگادیشو 5 نفر را از پای در آوردند.

کد مطلب 2033132

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