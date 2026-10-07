به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی شامگاه چهارشنبه در تجمع میدان مفید قم با اشاره به تحولات منطقه و جنگ اخیر اظهار کرد: آنچه امروز در جبهه مقاومت منطقه مشاهده می‌شود، نتیجه بیداری ملت‌هایی است که این بیداری از اندیشه و مکتب امام خمینی (ره) سرچشمه گرفته است.



وی افزود: بسیاری از چهره‌های مؤثر مقاومت در منطقه از اندیشه امام تأثیر پذیرفته‌اند و شهید فتحی شقاقی نیز با الهام از همین تفکر، حرکت مقاومت اسلامی حماس را پایه‌گذاری کرد.



معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه امام خمینی (ره) ملت‌های منطقه را از حالت انفعال خارج و روحیه مقاومت را در آنان تقویت کرد، گفت: ملت‌های منطقه علاوه بر برخورداری از ظرفیت‌های مادی، به ابزارهای معنوی مقاومت نیز مجهز شدند و همین مسئله موجب شده است دشمن با وجود برخورداری از امکانات گسترده، نتواند اهداف خود را محقق کند.



محمدی با اشاره به ورود جریان استکبار به عرصه‌های مختلف منطقه ادامه داد: امروز دشمن در سوریه، لبنان، غزه، جبهه مقاومت و عرصه دریا با تمام امکانات خود در برابر ملت‌های منطقه قرار گرفته است تا همانند گذشته آنان را تحت فشار و تحقیر قرار دهد، اما شرایط امروز با گذشته تفاوت دارد و ملت‌ها بیدار شده‌اند.



پایگاه‌های آمریکا در منطقه غیرعملیاتی شده‌اند



وی با اشاره به تحولات خلیج فارس تصریح کرد: امروز شاهد غیرعملیاتی شدن پایگاه‌های آمریکایی هستیم و این وضعیت نشان می‌دهد معادلات منطقه دیگر مانند گذشته قابل مدیریت از سوی آمریکا نیست.



معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه با یادآوری سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی درباره جنگ با آمریکا اظهار کرد: شهید سلیمانی فرمود این جنگ را شما شروع می‌کنید اما پایانش با ماست و امروز نیز این واقعیت در تحولات منطقه خود را نشان می‌دهد.



محمدی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره پایان جنگ و کاهش قیمت نفت گفت: ترامپ تصور می‌کند با پایان جنگ قیمت نفت مانند موشک سقوط خواهد کرد اما باید بداند تصمیم درباره زمان پایان این جنگ در اختیار ملت ایران است و آنچه می‌تواند با سرعت سقوط کند، دولت و موقعیت سیاسی او خواهد بود.



وی افزود: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده است در برابر تجاوز و فشار تسلیم نمی‌شود و هر حاکمیتی که با هدف تحمیل اراده خود به این ملت حمله کرده، در نهایت با پیامدهای آن مواجه شده است.



معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه با اشاره به سرنوشت صدام اظهار کرد: ترامپ باید از سرگذشت صدام درس بگیرد زیرا صدام با تصور غلبه بر ملت ایران جنگ را آغاز کرد اما در نهایت خود او سقوط کرد و کسانی که با این ملت وارد جنگ شوند نیز نمی‌توانند از پیامدهای اقدامات خود در امان بمانند.



آمریکا از موضع شکست سخن از توافق می‌گوید



محمدی درباره ادعای ترامپ مبنی بر توافق با نیروی دریایی گفت: آنجا که آمریکا به دلیل ناتوانی و شکست ناچار می‌شود حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسد، تلاش می‌کند این عقب‌نشینی را در قالب توافق معرفی کند.



وی ادامه داد: اگر سخنان مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا با هدف اثرگذاری بر فضای سیاسی و انتخاباتی این کشور بیان می‌شود، باید بداند اعتبار آمریکا در افکار عمومی از بین رفته و این اقدامات نمی‌تواند واقعیت‌های میدان را تغییر دهد.



معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه با اشاره به ادعاهای ترامپ درباره قیمت نفت افزود: ترامپ تصور می‌کند می‌تواند با استفاده از رسانه و فضاسازی، قیمت نفت را کنترل کند اما همین تحولات نفتی در نهایت آثار خود را بر اقتصاد آمریکا گذاشته است.



محمدی با اشاره به تغییر مواضع رئیس‌جمهور آمریکا در جریان جنگ گفت: ترامپ از آغاز جنگ تاکنون چندین بار اهداف اعلامی خود را تغییر داده و در مقاطع مختلف از تغییر نظام، نابودی نیروی دریایی و تحقق اهداف دیگر سخن گفته است.



وی خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا اظهار کرد: اگر مدعی نابودی نیروی دریایی ایران هستید، چرا نیروهای خود را در فاصله ۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتری قرار داده‌اید و به تنگه هرمز نزدیک نمی‌شوید، اگر تنگه هرمز در اختیار شماست، چرا در آن منطقه حضور ندارید و چرا در دریای عمان مستقر نشده‌اید.



ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای تصمیمی ندارد



معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه درباره ادعای آمریکا مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفت: ترامپ مدعی است آمریکا مانع دستیابی ایران به بمب هسته‌ای شده است در حالی که ملت ایران اساساً چنین تصمیمی ندارد و بر اساس دیدگاه امام خمینی (ره) و مبانی مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران، استفاده از سلاح هسته‌ای جایگاهی ندارد.



محمدی افزود: اگر ملت ایران روزی تصمیمی در این زمینه اتخاذ کند، آمریکا با وجود همه ادعاهای خود نمی‌تواند با نادیده گرفتن حاکمیت ایران مانع تصمیم ملت ایران شود.



وی با اشاره به نقش مردم در تحولات کشور تصریح کرد: الله‌اکبرهای مردم بزرگ‌ترین سلاح این ملت است و همین روحیه در مقاطع مختلف تاریخی از جمله آزادسازی خرمشهر خود را نشان داده است و در برابر قدرت‌های نظامی دشمن نیز اثرگذار بوده است.



معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه با اشاره به توان اطلاعاتی این نیرو در منطقه گفت: آمریکایی‌ها به خوبی از شرایط دریا اطلاع دارند و نیروهای نیروی دریایی سپاه با رصد مستمر و اشراف اطلاعاتی، تحرکات منطقه را زیر نظر دارند.



محمدی ادامه داد: سامانه‌های ایجادشده در نیروی دریایی سپاه حاصل توانمندی و ابتکار جوانان ایرانی است و این شبکه رصد به صورت بومی، چندلایه و سامانه‌محور شکل گرفته و یک روند مستمر است که امکان از بین بردن آن برای آمریکا وجود ندارد.



هیچ شناوری از رصد سپاه خارج نمی‌شود



وی با بیان اینکه حرکت شناورها در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تحت رصد نیروی دریایی سپاه قرار دارد، اظهار کرد: امکان ندارد یک شناور یا کشتی در این محدوده‌ها حرکت کند و از دید نیروهای سپاه پنهان بماند.



معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه افزود: امروز این توانمندی در نیروی دریایی سپاه ایجاد شده است که هر نقطه‌ای در خلیج فارس و تنگه هرمز را که اراده کند، مورد هدف قرار دهد.



محمدی با اشاره به نحوه تردد شناورها از تنگه هرمز گفت: آمریکا و دیگر طرف‌ها به خوبی می‌دانند که باید منافع ملت‌های منطقه و منافع ملت ایران را در نظر بگیرند و هر شناور متخلفی که بدون رعایت ترتیبات مورد نظر ایران بخواهد از تنگه هرمز عبور کند، با واکنش مواجه خواهد شد و نمونه‌هایی از این اقدام نیز پیش از این رخ داده است.



وی با تأکید بر حضور مستمر نیروی دریایی سپاه در تحولات جنگ اظهار کرد: نیروی دریایی سپاه از نخستین روز جنگ در میدان حضور داشته و این حضور همچنان ادامه دارد و آمریکایی‌ها در این عرصه با فشار و اقدامات نیروهای ایرانی مواجه بوده‌اند.



معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه خاطرنشان کرد: آمریکا باید میان احترام به منافع ملت ایران و پذیرش تبعات حضور نظامی خود در منطقه یکی را انتخاب کند و نمی‌تواند بدون توجه به حقوق ملت ایران در این منطقه حضور داشته باشد.



ادعای عبور نفت با واقعیت بازار همخوان نیست



محمدی با اشاره به پیوند جغرافیایی و راهبردی میان مناطق مختلف جبهه مقاومت گفت: ملت ایران میان تنگه هرمز و دیگر مناطق غرب آسیا از جمله لبنان و غزه یک پیوند ژئوپلیتیک برقرار کرده است و این پیوند موجب شده رصد، اشراف و اعمال اراده در یک چارچوب گسترده و منسجم دنبال شود.



وی درباره ادعای آمریکا مبنی بر عبور نفت و کشتی‌ها از تنگه هرمز اظهار کرد: آمریکایی‌ها مدعی هستند نفت و کشتی‌ها را از تنگه هرمز عبور می‌دهند اما اگر این ادعا درست است، چرا بازارهای نفت واکنشی متناسب با این سخنان نشان نمی‌دهند، زیرا بازار نیز واقعیت را درک می‌کند و میان ادعا و واقعیت تفاوت قائل می‌شود.



معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه افزود: ارقامی که درباره عبور پنج، هفت یا هشت میلیون بشکه نفت مطرح می‌شود، با واقعیت موجود همخوانی ندارد و ادعای ترامپ درباره عبور کشتی‌ها نیز قابل پذیرش نیست.



محمدی تصریح کرد: اگر رئیس‌جمهور آمریکا مدعی است کشتی‌ها را از این منطقه عبور داده است، باید مشخص کند این کشتی‌ها از کدام مسیر و از کدام تنگه عبور کرده‌اند.



وی در پایان تأکید کرد: واقعیت میدان با ادعاهای رسانه‌ای تفاوت دارد و تحولات منطقه و وضعیت تنگه هرمز بر اساس شرایط واقعی و توانمندی‌های موجود در منطقه تعیین می‌شود.