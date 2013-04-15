به گزارش خبرنگار مهر، علی زاهدی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تسلیت درگذشت برخی از هموطنان در زمین لرزه شهرستان دشتی، اظهار داشت: این زمین‌لرزه حادثه بسیار دردناکی بود که همه اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: همه مردم ایران تلاش دارند به هر نحوی در کمک به مردم این منطقه سهیم باشند و ما نیز تلاش کردیم تا با برگزاری یک دیدار دوستانه فوتبال بین تیم‌های رسانه ورزش استان بوشهر و تیم‌ رسانه ورزش تهران نقشی در این زمینه داشته باشیم.

مدیرعامل تیم رسانه ورزش استان بوشهر از احتمال حضور علی کریمی در بوشهر برای این مسابقه خبر داد و افزود: بازیکنانی چون حمید استیلی، محمد پنجعلی، مهدی مهدوی‌کیا، کریم باقری، عادل فردوسی‌پور و برخی دیگر از چهره‌های فوتبالی و اهالی رسانه کشور در این مسابقه حضور می‌یابند.

زاهدی به بازیکنان تیم رسانه ورزش استان بوشهر نیز اشاره کرد و اذعان داشت: عبدالله کرمی، ایوان پترویچ، علیرضا درویشی، محمد ایروانچی، فاضل قنبرپور، شاهین بهرام‌نژاد و حسن غلامی از جمله این افراد هستند.

وی زمان برگزاری این مسابقه را ساعت 17 روز پنجشنبه اعلام کرد و بیان داشت: این مسابقه بلیط‌ فروشی ندارد و صندوق‌هایی به منظور جمع‌آوری کمک‌های مردمی در ورزشگاه قرار می‌دهیم که عواید آن نصیب زلزله‌زدگان شهرستان دشتی خواهد شد.