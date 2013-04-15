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۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۸:۲۷

زاهدی خبر داد:

حضور فوتبالی‌های مطرح ایران در بوشهر/ احتمال حضور علی کریمی

حضور فوتبالی‌های مطرح ایران در بوشهر/ احتمال حضور علی کریمی

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل تیم رسانه ورزش استان بوشهر با اشاره به حضور برخی از چهره‌های مشهور فوتبال ایران در بوشهر برای برگزاری دیدار دوستانه فوتبال به نفع زلزله زدگان، از احتمال حضور علی کریمی در بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زاهدی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تسلیت درگذشت برخی از هموطنان در زمین لرزه شهرستان دشتی، اظهار داشت: این زمین‌لرزه حادثه بسیار دردناکی بود که همه اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: همه مردم ایران تلاش دارند به هر نحوی در کمک به مردم این منطقه سهیم باشند و ما نیز تلاش کردیم تا با برگزاری یک دیدار دوستانه فوتبال بین تیم‌های رسانه ورزش استان بوشهر و تیم‌ رسانه ورزش تهران نقشی در این زمینه داشته باشیم.

مدیرعامل تیم رسانه ورزش استان بوشهر از احتمال حضور علی کریمی در بوشهر برای این مسابقه خبر داد و افزود: بازیکنانی چون حمید استیلی، محمد پنجعلی، مهدی مهدوی‌کیا، کریم باقری، عادل فردوسی‌پور و برخی دیگر از چهره‌های فوتبالی و اهالی رسانه کشور در این مسابقه حضور می‌یابند.

زاهدی به بازیکنان تیم رسانه ورزش استان بوشهر نیز اشاره کرد و اذعان داشت: عبدالله کرمی، ایوان پترویچ، علیرضا درویشی، محمد ایروانچی، فاضل قنبرپور، شاهین بهرام‌نژاد و حسن غلامی از جمله این افراد هستند.

وی زمان برگزاری این مسابقه را ساعت 17 روز پنجشنبه اعلام کرد و بیان داشت: این مسابقه بلیط‌ فروشی ندارد و صندوق‌هایی به منظور جمع‌آوری کمک‌های مردمی در ورزشگاه قرار می‌دهیم که عواید آن نصیب زلزله‌زدگان شهرستان دشتی خواهد شد.

کد مطلب 2033172

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