به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره برترینهای صنعت گردشگری ایران مهر سال 87 در دوره ای که محمد شریف ملک زاده معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی بود، با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از بهترین‌های صنعت گردشگری توسط یکی از شرکتهای خصوصی برگزار کننده همایشهای گردشگری برگزار شد و شورای سیاستگذاران آن نیز بنای برگزاری این مراسم را هر دو سال یکبار گذاشتند، اما برگزاری انتخابات 88 باعث شد تا دوسالانه بودن این برنامه نیز به تعویق بیافتد.

اکنون پس از پنج سال، دوباره سازمان میراث فرهنگی برای تقدیر از بهترین های گردشگری مجوز صادر می کند. این درحالی است که برگزاری مراسم تجلیل از اعضای ستاد تسهیلات سفر که روز 29 فروردین ماه امسال با حضور صد هزار نفر در ورزشگاه آزادی برگزار شد، با مخالفتهایی همراه بود با این حال غیر از این جشن، دوباره قرار است بهترین های گردشگری در قالب یک مراسم ملی تجلیل شوند منتها این بار با همکاری بخش خصوصی.

در این باره، مریم سرمست رئیس کمیته اجرایی مراسم تقدیر از برترین های گردشگری به خبرنگار مهر می گوید: این جشنواره تلاش می کند تا ارزش‌ها و معیارهای گردشگری پایدار به جامعه شناسانده شود و پویایی لازم برای آغاز یك نهضت استانداردسازی، رشد کیفی، و حرفه‌ای‌گری در صنعت گردشگری ایجاد شود. دراین صورت می توان الگوسازی از تجربه های موفق در صنعت گردشگری و تشویق فعالیت های متكی بر ابتكارات و مشاركت همگانی را در این صنعت ممكن ساخت. به همین منظور این جشنواره در 4 گروه اصلی 1- صنعت مهمان یاری 2-جاذبه ها و رویدادها 3-صنعت گشت و سفر 4- نهادهای حامی و پشتیبان در راهبری گردشگری (تجهیزات و صنایع وابسته گردشگری) به نمایش و معرفی مجموعه های فعال و موفق می پردازد.

این جشنواره توسط یک شرکت خصوصی با مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می شود، پیش از این نیز سازمان میراث فرهنگی مجوز برگزاری جشنواره ها و همایش های مختلفی را با موضوع گردشگری داده بود که در تمامی آنها به نوعی از بهترین ها و برترین های گردشگری تجلیل می شد مانند جشن تقدیر از خادمان سفر، برگزاری نمایشگاههای گردشگری که در حاشیه آنها تقدیر از بهترین ها نیز وجود داشت. منتها مریم سرمست در توجیه این مسئله می گوید: هر کدام از آن برنامه ها مانند نمایشگاه هتلداری و گردشگری و تجلیل از اعضای ستاد تسهیلات و خادمان سفر هر کدام با موضوع جداگانه ای طبق معیارهای سازمان میراث فرهنگی برگزار و از بهترین ها تجلیل شده است اما برگزار کنندگان این مراسم، معیارهای بین المللی و ملی را برای فعال ترین و بهترین ها در گردشگری برگزیده اند و داوران و نخبگان گردشگری در کشور، فعالیت های مرتبط را مورد بررسی و داوری قرار می دهند.

وی ادامه می دهد: ممکن است همیشه در مراسم های مختلفی از یک یا دو گروه فعال گردشگری به عنوان بهترین تجلیل شود اما شاید آن مجموعه در نوع خود واقعا یکی از بهترین ها باشد بنابراین نمی توان گفت که چون این افراد در جشنواره های مختلف برگزیده شناخته شده اند ما آنها را از فهرستمان حذف می کنیم چون معیار این جشنواره در انتخاب بهترین ها بسیار تخصصی تر از برنامه های دیگر است به نحوی که در اولین دوره، از بین 970 پرونده ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، تنها 65 مجموعه برگزیده شدند.

سرمست می گوید: در بیشتر کشورها انتخاب بهترین های صنعت گردشگری در دست بخش خصوصی قرار دارد و در نهایت تندیسی را برای مشخص شدن بهترین ها به برگزیدگان اهدا می کند منتها وظیفه ای در قبال استفاده از عنوان بهترین های گردشگری ندارد. به عنوان مثال ما تنها مجموعه برگزیده را مورد بررسی قرار می دهیم و در نهایت نام آن را در نشریه و یا کتابی منتشر می کنیم اما نمی توانیم برایشان تبلیغ و بازاریابی کنیم. این که آن مجموعه از تندیس خود برای بالابردن برند مجموعه و یا کارش استفاده کند، در حیطه وظایف و سلایق خودش است.

وی درباره تاخیر پنج ساله در برگزاری مراسم نیز بیان می کند: قرار بود این برنامه دو سالانه باشد اما بسیاری از مجموعه های گردشگری نتوانسته بودند خود را برای نوسازی و بازسازی و آماده کردن شرایط خود برای شرکت دوباره در این برنامه، آماده کنند به همین دلیل فرصت بیشتری را لازم داشتند تا خود را به استانداردهای مورد نظر ما برسانند.

مراسم تجلیل از برترینهای گردشگری با حضور مقامات کشوری و سازمان میراث فرهنگی روز دوم تا چهارم خرداد ماه در برج میلاد برگزار می شود این درحالی است که مراسم تجلیل از اعضای ستاد تسهیلات سفر که روز 29 فروردین با حضور رئیس جمهور در ورزشگاه صد هزار نفری آزادی برگزار شد با انتقادات بسیاری در مورد هزینه های آن همراه شد. از سوی دیگر با وجود زلزله های پی در پی که در استانهای کشور این روزها بوقوع پیوست، بسیاری صرف هزینه های هنگفت را برای برپایی جشن نادرست دانستند به نحوی که آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری، نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر با انتقاد از برگزاری جشن تجلیل از دست‌اندرکاران سفرهای نوروزی، گفت: در حالی که بسیاری از مردم در شهرستان دشتی داغدار بودند و در این گرمای هوا زیر چادرها زندگی می‌کردند، اعمال این هزینه‌ها صحیح نبود.

اکنون برگزاری جشن تقدیر از برترینهای گردشگری در کنار مراسم های مشابهی مانند تجلیل از خادمان سفر و تسهیلات سفرهای نوروزی و انتخاب شرکتهای گردشگری فعال در این حوزه بار دیگر این انتقاد را متوجه سازمان میراث فرهنگی می کند که آیا بهتر نیست به جای برنامه ریزیهای پی در پی برای برگزاری مراسم های تجلیل و تقدیر از یکدیگر، زمینه فعالیتهای تخصصی و سرمایه گذاری برای پروژه های گردشگری را فراهم کند و یا مجوز صدور برنامه هایی را بدهد که منجر به ارتقای سطح آموزشی فعالان این حوزه و رونق این صنعت شود.