معرفی کاندیدای احتمالی در جشن صدهزار نفری استادیوم آزادی خلاف قانون است

رضا آشتیانی عراقی به خبرنگار مهر گفت: مسئولان قضایی در کشور تاکید کرده اند که استفاده از امکانات دولتی برای انجام سخنرانی های انتخاباتی خلاف قانون است و جلوی این کار گرفته می شود چون نباید از بیت المال و رانت های دولتی برای انتخابات و معرفی یک نفر برای سخنرانی استفاده کرد.

وی گفت: برخی از افراد مورد نظر در دولت در معرض عموم و سخنرانی قرار می گیرند تا دیده شوند اگر کاندیدای دیگر نیز چنین کارهایی انجام دهند، مردم نسبت به این موضوع اعتراض کرده و عنوان می کنند که از بیت المال استفاده شده است. بنابراین باید دولت از این کار خودداری کند.