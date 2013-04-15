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۲۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۲:۱۴

در واکنش به برگزاری جشن گردشگری در استادیوم آزادی؛

معرفی کاندیدای احتمالی در جشن صدهزار نفری استادیوم آزادی خلاف قانون است

معرفی کاندیدای احتمالی در جشن صدهزار نفری استادیوم آزادی خلاف قانون است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره برگزاری جشنهای سازمان میراث فرهنگی با اهداف سیاسی گفت: استفاده از امکانات دولتی و بیت المال برای برگزاری جشن صد هزار نفری استادیوم آزادی اهداف انتخاباتی را دنبال می کند و معرفی یک نفر به عنوان کاندیدا در این مراسم خلاف قانون است.

رضا آشتیانی عراقی به خبرنگار مهر گفت: مسئولان قضایی در کشور تاکید کرده اند که استفاده از امکانات دولتی برای انجام سخنرانی های انتخاباتی خلاف قانون است و جلوی این کار گرفته می شود چون نباید از بیت المال و رانت های دولتی برای انتخابات و معرفی یک نفر برای سخنرانی استفاده کرد.

وی گفت: برخی از افراد مورد نظر در دولت در معرض عموم و سخنرانی قرار می گیرند تا دیده شوند اگر کاندیدای دیگر نیز چنین کارهایی انجام دهند، مردم نسبت به این موضوع اعتراض کرده و عنوان می کنند که از بیت المال استفاده شده است. بنابراین باید دولت از این کار خودداری کند.

کد مطلب 2030077

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