جشن تقدیر از اعضای ستاد تسهیلات سفر در استادیوم 100 هزار نفری آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشن که هر ساله با حضور اعضای ستاد تسهیلات سفرهای کشور و خادمین سفرهای نوروزی برگزار می شود امسال میزبان دهها هزار نفر از مدعوین ، گروه های موسیقی آیینی و سنتی اقوام ایرانی از استان های مختلف کشور خواهد بود. همچنین ارائه گزارش عملکرد ستاد تسهیلات سفر در ایام نوروز از دیگر بخش های این مراسم خواهد بود.

پیش از این نیز مراسم استقبال از نوروز در اواخر روزهای اسفندماه با حضور 4 ساعته اعضای هیات دولت در این مراسم برگزار شده بود که این مراسم نیز با حاشیه های سیاسی روبرو شد.