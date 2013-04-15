استفاده از شعار لبیک یا خامنه ای توجیهی برای برگزاری جشن صدهزار نفری است

جعفر شجونی، با بیان اینکه اگر مسئولان برگزاری این مراسم بخواهند درباره انتخابات صحبت کنند، در حقیقت از این برنامه استفاده انحرافی شده است به خبرنگار مهر گفت: باید دولت از کارهای انتخاباتی در حالی که هنوز زمان آن فرا نرسیده، دست بردارد. اگر دولت قصد دارد بگوید به کاندیدای من رای بدهید خلاف شئون یک دولت سالم را انجام داده است.

وی گفت: حتما دولتی ها پول زیادی دارند که می خواهند از اعضای ستاد تسهیلات سفر قدردانی کنند. درهر حال بهتر است در اواخر عمر دولت چنین کارهای غیرعاقلانه ای انجام نشود تا محبوبیت دولت نزد مردم حفظ شود.

شجونی بیان کرد: اگر در این مراسم اسفندیار رحیم مشایی هم حضور داشته باشد و سخنرانی کند، همان فتنه ای خواهد شد که مقام معظم رهبری فرمودند و خبر از فتنه ای بزرگتر داده بودند.

سازمان میراث فرهنگی برای برگزاری مراسم تقدیر از ستاد تسهیلات سفرهای کشور که قرار است روز29 فروردین ماه در ورزشگاه صد هزار نفری آزادی برگزار شود، از شعار لبیک یا خامنه ای برای این برنامه استفاده کرده اند.