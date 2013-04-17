مسکن زلزله زدگان بوشهر ظرف چند ماه آینده ساخته می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بوشهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از شهر زلزله زده شنبه در استان بوشهر بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند امدادرسانی به مردم این مناطق قرار گرفت.

رئیس مجلس در جمع مردم زلزله زده اظهار داشت: ازهمان ساعات اولیه که زلزله اتفاق افتاد متاثر شدیم و نمایندگان و استاندار شما نیز پیگیری های زیادی را برای رفع مشکلات شما انجام دادند.

لاریجانی اظهار داشت : شرایط شما با توجه به هوای گرم این استان سخت است و باید امکانات اولیه شما مانند آب و سرویس های بهداشتی به سرعت فراهم شود.

رئیس مجلس تصریح کرد: مهمترین مسئله برای شما ساخت سرپناه است که بنیاد مسکن متولی آن است و اقدامات اولیه را برای ساخت مسکن انجام داده است.

وی افزود: تلاش جدی می کنیم تا شما هر چه سریعتر ظرف چند ماه آینده صاحب مسکن شوید.

لاریجانی افزود: آقای پورفاطمی نماینده شهر شما نیز تقریبا هر روز گزارشاتی را از روند امدادرسانی به این منطقه به مجلس ارائه می کند.

رئیس مجلس خطاب به مردم زلزله زده گفت: شما نگران امکانات اولیه و سرپناه نباشید چرا که مسئولان تلاش جدی می کنند تا مشکلات سریعتر حل شود.

به گزارش مهر، شهر شنبه در استان بوشهر تقریبا بیشترین تخریب را در زلزله اخیر داشت و حدود 22 نفر در این منطقه کشته شدند.