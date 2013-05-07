به گزارش خبرنگار مهر از بوشهر، 20 فروردین ماه امسال زمین لرزهای به بزرگی 6.1 درجه در مقیاس ریشتر مناطقی از شهرستان دشتی استان بوشهر را لرزاند و باعث شد تا حدود سههزار واحد مسکونی بر اثر این زمین لرزه دچار آسیب شده و 38 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از یک هزار و 270 نفر نیز مصدوم شدند.
زمین لرزهها در شهرستان دشتی و دیگر نقاط استان بوشهر ادامه دارد و بعضا شاهد وقع زمینلرزههای بالای پنج ریشتری در این مناطق هستیم که باعث میشود همچنان بیم از وقوع زمینلرزههای بزرگ و مخرب در این مناطق وجود داشته باشد.
پس از وقوع زمین لرزه بیستم فروردینماه، گروههای امدادی بلافاصله وارد عمل شدند و عملیات امداد و نجات با سرعت بسیار بالایی انجام شد و رضایت اهالی این مناطق را نیز از این کمکرسانیها شاهد بودم.
مرحله بعدی کمکرسانی به مناطق زلزلهزده نیز اسکان موقت اهالی این مناطق بود که با برپایی چادر و ایجاد کمپها در مناطق زلزلهزده و همچنین توزیع چادر در بین اهالی انجام شد. هر چند تعداد چادرهای توزیع شده در این مناطق بسیار بیشتر از تعداد خانوارهای آسیب دیده بود، ولی باز هم شاهد نارضایتیهایی در این زمینه در بین اهالی هستیم.
در مراحل بعدی نیز تلاشهای بسیاری برای تسریع در بازسازی و آواربرداری از منازل مسکونی تخریبشده صورت گرفت و آواربرداریها انجام شد و پیکنی و همچنین طراحی برای ساخت و سازها انجام شد و عملیات بازسازی انجام خواهد شد.
تأثیر بارشهای سیلآسا بر روند کمکرسانی
مشکلات بعدی که در مناطق زلزلهزده شهرستان دشتی ایجاد شد، بارشهای پر حجم طی یک هفته گذشته بود که در چهار روز بیش از 100 میلیمتر در این مناطق بارید و باعث بروز مشکلات زیادی شد.
بیشترین میزان بارندگی در شهر زلزلهزده شنبه با 107میلیمتر گزارش شد که باعث بروز خساراتی به تاسیسات زیر بنایی از جمله راههای مواصلاتی، سیل بندها، معابر، تاسیسات آبرسانی، برقرسانی و پلها شد.
این بارندگیها و جاری شدن سیلاب باعث شد تا بار دیگر شاهد گسیل امکانات امدادی و همچنین حضور گسترده مردم و مسئولان در مناطق زلزلهزده برای کمکرسانی به زلزلهزدگان باشیم.
یکی از مشکلاتی که برای مردم این مناطق در جریان این سیل به وجود آمد، تقسیم این شهرها به دو منطقه در حیطه استان بوشهر و استان فارس بود که باعث برخی از بینظمیها در این زمینه شد.
یکی از اهالی این مناطق به خبرنگار مهر گفت: در روزی که سیل در خیابانهای شهر ما جاری شده بود، با توجه به تلانبار شدن حجم زیادی از نخالههای ساختمانی در اطراف منزل ما، آب زیادی وارد خانههای ما شد که از گروههای امدادی خواستیم که به کمک ما بیایند ولی این گروه اعلام کردند که ما از استان فارس آمدهایم و مسئولیت ما به آن سمت خیابان مربوط میشود و شما باید به سراغ نیروهای استان بوشهر بروید.
هیچکس منکر تلاشهای صورت گرفته برای کمک و امدادرسانی به زلزله زدگان نمیشود ولی برخی بینظمیهای اینگونه باعث میشود تا اهالی از وضعیت خدماترسانی رضایت کامل نداشته باشند.
با کمبود چادر مواجه هستیم
رئیس شورای اسلامی شهر کاکی در گفتگو به خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت توزیع چادرها در این شهر و روستاهای اطراف، اظهار داشت: با توجه به تکرار زلزلهها در شهر کاکی و روستاهای اطراف بسیاری از مردم در بیرون از منازل زندگی میکنند و با کمبود چادر مواجه هستند.
سیدعلی اکبر فاطمی اضافه کرد: در شهر کاکی حدود 10 تا 15 چادر توزیع شده است که پاسخگوی نیازهای این شهر نیست و لازم است که تعداد بیشتری چادر بین زلزلهزدگان و مردم این مناطق توزیع شود.
وی افزود: این چادرها نیز در حاشیه پارکها به صورت پارکینگ برپا شده است که فرهنگ مردم شهر کاکی به گونهای نیست که به همراه خانواده خود در این کمپینگها زندگی کنند و لازم است که چادرهایی در اختیار خانوادهها قرار بگیرد که بتوانند در منازل خود و یا فضاهایی که در اختیار دارند برپا کنند.
فاطمی تصریح کرد: بسیاری از خانهها در این زمین لرزه آسیب دیدهاند و شاهد ورود خسارت حدود 60 تا 70 درصدی به منازل مسکونی هستیم که بنیاد مسکن نیز کارهایی را برای بازسازی آغاز کردهاست ولی این کارها به صورت ناقص است و پروندههایی تشکیل شده ولی رسیدگی و پیگیری لازم صورت نمیگیرد.
وی خاطرنشان ساخت: این مشکل تنها به شهر کاکی مربوط نمیشود و بسیاری از روستاهای اطراف نیز با کمبود چادر مواجه هستند که لازم مسئولان توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند.
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