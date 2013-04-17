به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه راه آهن، علی دایی در گفتگویی به سوالات طرح شده پاسخ داد. متن این گفتگو به شرح زیر است:

* آقای دایی از نظر سنجی برنامه 90 شروع کنیم که مردم شما را به عنوان بهترین بازیکن دو دهه اخیر فوتبال ایران انتخاب کردند. خودتان برنامه را دیدید؟

- من نظرسنجی را دیدم اما آخر برنامه که ظاهرا نتایج نهایی اعلام شده بود را ندیدم و فردای آن شب از طریق دوستان مطلع شدم. واقعا باید از مردم خوب کشورم که همیشه به من لطف داشته‌اند و حمایتم کرده‌اند تشکر کنم. در این نظرسنجی نام بازیکنان بزرگی وجود داشت که مردم لطف کردند و به من رای دادند.



* آرای شما از نفر دوم که احمدرضا عابدزاده بود، بیش از دو برابر بود. این نشان می‌دهد که بازی‌های شما هنوز در ذهن خیلی‌ها هست.

- تمام این دوستان از بهترین و بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران هستند و برای من افتخار بزرگی بوده که کنار آنها بازی کرده‌ام. به غیر از این عزیزان، بازیکنان دیگری هم بوده‌اند که برای فوتبال این مملکت به ویژه فوتبال ملی خیلی زحمت کشیده‌اند. حالا مردم مثل همیشه به من لطف کردند و تنهایم نگذاشتند که از آنها تشکر می‌کنم.



* خداداد عزیزی گفته اگر او هم برنامه را می‌دید و رای می‌داد حتما شما را انتخاب می‌کرد.

- این نظر لطف خداداد است. او نقش زیادی در موفقیت‌های من داشته است. نه تنها او بلکه بازیکنان دیگری هم که در این لیست بودند خیلی به من کمک کرده‌اند. آنها در موفقیت‌های من نقش زیادی داشته‌اند و خودم را مدیون آنها می‌دانم. مطمئنا بدون وجود این دوستان و سایر همبازیانم من علی دایی نمی‌شدم. به نظر من آنها جزو بهترین‌ها هستند و من همیشه خودم را کوچک‌تر از آنها می‌دانم.



* نکته جالب این نظرسنجی این بود که همه پرسپولیسی بودند. حتی خداداد هم در یک مقطع کوتاه برای پرسپولیس بازی کرده بود.

- این نشان می‌دهد که پرسپولیس چه تیم و سرمایه بزرگی است و چقدر بازیکنان بزرگ و ملی به فوتبال ما داده است. البته استقلال هم همیشه تیم بزرگی بوده و بازیکنان مطرحی داشته ولی معمولا بیشتر بازیکنانی که در ایران و تیم ملی چهره شده‌اند در پرسپولیس بوده‌اند.



* از این بحث که بگذریم، شایعه پیشنهاد باشگاه تراکتورسازی به شما در رسانه‌ها مطرح شد. این موضوع صحت داشت؟

- همیشه در روزهای آخر فصل تیم‌ها دنبال این هستند که تکلیف خودشان را مشخص کنند و طبیعی است که خیلی‌ها تلاش کنند از بقیه جلوتر باشند و خیال خودشان را راحت کنند. به همین دلیل این شایعات هم زیاد عنوان می‌شود اما من عقیده دارم که تراکتورسازی الان در شرایط حساسی است و نباید این مسائل را عنوان کرد. آنها در دو جبهه لیگ و آسیا می‌جنگند و مربی خوبی هم دارند پس نباید این شایعات را مطرح کرد.



* پس هیچ مذاکره‌ای با آنها نداشته‌اید؟

- وقتی به روزهای پایانی فصل نزدیک می‌شویم خیلی‌ها با آدم صحبت می‌کنند اما اینکه بنشینیم و مذاکره کنیم اصلا چنین چیزی نبوده است. حتی به این هم فکر نکرده‌ام که باشگاهم را عوض کنم. مطمئنا گزینه اول من راه‌آهن است چون باشگاه خودم است و دو سال سخت را در آن سپری کرده‌ام. الان بهترین فرصت است که با این تیم نتیجه بگیریم چون وقت کافی برای بستن تیم و تمرینات قبل از فصل داریم. در هر دو سال گذشته ما تیم را دیر تحویل گرفتیم و فرصت لازم برای تمرینات و یارگیری نداشتیم اما الان شرایط فرق می‌کند. در حال حاضر گزینه اول من راه‌آهن است ولی طبیعی است اگر به توافق نرسیم مجبورم با باشگاه‌های دیگر مذاکره کنم.



* قرار است به باشگاه برنامه بدهید؟ آقای رییسی‌کیا چند روز قبل مصاحبه کرد و گفت که باشگاه راه‌آهن برنامه 5 ساله دارد و شما محور اصلی این برنامه هستید. حتی در مصاحبه ایشان عنوان شد که شما قرار است به باشگاه برنامه بدهید.

- باشگاه با من صحبت کرده اما هنوز فرصت نشده به صورت جدی مذاکره کنیم. آقای رییسی‌کیا به من لطف دارد ولی خب روال کار این است که بنیشینیم و درباره تمام جزییات و برنامه‌های آینده به صورت جدی صحبت کنیم. واقعا جای تشکر دارد که مدیریت باشگاه امسال همه جوره از ما حمایت کرد و بدون دغدغه کارمان را انجام دادیم و انشاالله اگر همه چیز به خوبی پیش برود می‌توانیم با کمک هم، در فصل آینده نتایج بهتری بگیریم.



* در این چند روز شایعه کاندیداتوری شما در انتخابات شوراها نیز مطرح شد که البته هم خودتان آن را تکذیب کردید و هم یکی از اعضای شورای شهر گفت که این پیشنهاد به شما شده و قبول نکرده‌اید. نکته تازه‌ای هست که بخواهید در این رابطه بگویید؟

- من همیشه یک آدم مستقل بوده‌ام و هیچ وقت دوست ندارم خودم را وارد سیاست کنم. واقعا برای آنهایی که این شایعه را مطرح کردند یا به آن دامن زدند، متاسفم. من همان طور که قبلا گفته‌ام به وصیت پدر مرحومم با جان و دل عمل می‌کنم و اصلا وارد سیاست نمی‌شوم. مطمئن باشید تا موقعی که زنده هستم مرا در حوزه سیاست نمی‌بینید.



* آقای دایی متاسفانه این روزها دوباره بخش دیگری از کشور با مشکل زلزله مواجه شده و اگرچه شدت خسارات کمتر از قبل بوده اما مردم استان سیستان و بلوچستان آسیب‌هایی دیده‌اند. پیام خاصی در این رابطه دارید؟

- وقتی این خبر را شنیدم خیلی ناراحت شدم. ما همه در یک کشور زندگی می‌کنیم و طبیعی است وقتی هموطنانمان با مشکل مواجه می شوند، ناراحت می‌شویم. فاصله این اتفاق با زلزله بوشهر زیاد نبود و من امیدوارم که هر چه زودتر مشکلات مردم این دو استان حل شود و مسئولان کار بازسازی این مناطق را با سرعت انجام دهند. من هم هر کمکی از دستم بیاید می‌کنم و در کنار مردم خوب کشورم خواهم بود.