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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۵

تقویت زیرساخت‌های حفاظتی در مناطق حفاظت‌شده اولویت است

تقویت زیرساخت‌های حفاظتی در مناطق حفاظت‌شده اولویت است

ایلام- معاون رئیس جمهور و رئیس محیط زیست گفت: تقویت زیرساخت‌های حفاظتی در مناطق حفاظت‌شده اولویت است.

به گزارش مهر، شینا انصاری صبح سه شنبه در جریان افتتاح پایگاه محیط بانی در صالح آباد مهرا ضمن تکریم و تجلیل از تلاش‌های محیط‌بانان استان، تأکید کرد: تجهیز و تقویت زیرساخت‌های حفاظتی در مناطق حفاظت‌شده، از اولویت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

استاندار ایلام نیز با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و زیستگاهی منحصربه‌فرد استان، پیگیری تخصیص کامل اعتبارات مصوب حوزه محیط‌زیست و تقویت ایستگاه‌ها و پایگاه‌های حفاظتی را از دغدغه‌های اصلی دولت در استان برشمرد و بر لزوم هماهنگی توسعه استان با حفاظت از عرصه‌های طبیعی تأکید کرد.

به گفته‌ احمد کرمی بخش عمده‌ اعتبارات این پروژه از سفر ریاست جمهوری به استان تأمین شده است.

گفتنی است منطقه حفاظت‌شده کولگ، یکی از زیستگاه‌های شاخص حیات‌وحش در استان ایلام و در زاگرس میانی به شمار می‌رود که راه‌اندازی این پاسگاه، گامی در جهت پاسخگویی مطلوب‌تر در صیانت از این عرصه ارزشمند است.

کد مطلب 6969221

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