روز ارتش روز همه ملت است/ دشمن از نیروها و تجهیزات دفاعی ایران هراس دارد

به گزارش خبرنگار مهر اصغر عربیان در صبحگاه مشترک روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در بلوار سرداران ضمن یاد شهدای سهند و سبلان، شهدای نیروهای مسلح، ارتش و سپاه پاسداران که غیورانه نام نیکی را از خود برجای گذاشتند و برگ زرینی بر کتاب قطور تاریخ به یادگار گذاشتند؛ اظهار داشت: امروز گردآمده ایم تا 29 فررودین روز ارتش و روزی که به نام غیور مردان مرزهای ایران اسلامی نامگذاری شده را گرامی بداریم.

وی افزود: از همان بدو شکل گیری نهال انقلاب، بنیانگذار کبیر نظام جمهوری اسلامی بر ایمان ارتشیان واقف بود و با تکیه بر این پشتوانه بدنه ارتش را به انقلاب عظیم اسلامی پیوند داد.

وی ادامه داد: این اقدام موجب شد تا آنهایی که در روزهای نخست انقلاب، با تدبیر رهبر و تشکیل سپاه و بسیج به دنبال تضعیف ارتش بودند با برخورد امام مواجه شوند.



عربیان با بیان اینکه امام راحل هویت دهنده به بدنه ارتش است، افزود: امام خمینی (ره) به ارتش هویت بخشیدند و اقتداری که امروز در ارتش ما دیده می شود نشان از نگاه واقع بینانه امام به این تشکیلات بوده است.

وی تصریح کرد: روز ارتش روز ملت است و ارتش یعنی همه ملت.

عربیان گفت: قهرمانی ها و رشادت های فرزندان این انقلاب، اقتدار ایران اسلامی را طوری رقم زد که امروز دشمن در حیرت این توانمندی است.

استاندار البرز افزود: در روزگاری پیش دشمن از خلبان های ما می ترسید و امروز از جنگده ها و خلبانها و نیروها و تجهیزات دفاعی کشور ایران هراس دارد.

وی افزود: اگر دشمن در گذشته تصورات خامی را در ذهن می پروراند امروز دیگر حتی جرأت این تصورات را هم به خود راه نمی دهند.

نماینده عالی استان در ادامه ضمن یاد از تعبیر مقام معظم رهبری از صلابت ارتش به عنوان شجره طبیه؛ افزود: تمامی این مواهب در سایه اقتداری است که نیروی مسلح در کنار و مردم خداجو برای ایران اسلامی رقم زدند.

استاندار البرز تحقق اراده ارتش را متجلی در دوربین های ماهواره نوید نصب شده بر روی پهبادهای تل آویو دانست و گفت: پهبادهای نظامی ما امروز با توان علمی و سایبری خود تا جایی به اوج رسیده اند که حتی امریکایی ها هم خودشان باورشان نمی شود و دربرابر این اراده پرتوان ملت توان مقابله ندارند.

استاندار البرز با اشاره به شاخصه های ارتش نظام اسلامی که آن را متمایز از سایر ارتش ها ساخته است؛ تصریح کرد: ارتباط قلبی و استوار با مردم قهرمان ایران در کنار ارتش با صلابت که تحت رهبری ولی امر مسلمین شکل گرفته ؛ ارتش ما را متمایز از سایر ارتش ها و تشکیلات نظامی در سایر کشور ها ساخته است.

در اثنای سخنرانی استاندار البرز در بلوار سرداران بالگردهای هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با مانور ویژه توانمندی هایشان را به رخ کشیدند و مدتی نظاره ها بر فراز آسمان البرز به جریان چرخش بالهای بالگردها معطوف شد و استاندار البرز مکث کرد.

ارتش جمهوری اسلامی مستقل ترین ارتش دنیا است

عربیان صحبت های خود را اینگونه ادامه داد و گفت: خودکفایی ارتش جمهوری اسلامی در طول هشت سال دفاع جانانه از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی کشور موجب شده است که ارتش ما امروز مستقل ترین ارتش در دنیا باشد و در سایه این خودباوری و رهبری مقام عظمی ولایت اقتدارش را به رخ جهانیان کشد.

استاندار البرز بخش پایانی سخنان خود را به شعار سال اختصاص داد و تصریح کرد: اگر امسال را مقام معظم رهبری به نام سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" نام نهاده اند از ایمان و باور قلبی ایشان به نیروهای مسلح در پشتیبانی نظام بوده است.

وی افزود: حماسه هایی که دلاورمردان ما در طول این سالها آفریدند در خردادماه امسال نیز با حضور اقشار مختلف مردم در صحنه باز هم تکرار خواهد شد.

استاندار البرز تصریح کرد: همانگونه که دشمنان در طول 34 سال دفاع از ارزش های انقلاب را مکرر تجربه کردند؛امسال نیز با حضور بی بدیل شان امیدهای دشمنان را به یأس مبدل خواهند ساخت و با پشتیبانی رهبر فرزانه و عزتی که در سایه رهبری پیدا کرده اند نظام اسلامی ما را به دست صاحب اصلی آن می سپارند.

صبحگاه مشترک ارتش از دقایق اولیه صبح امروز همزمان با سراسر کشور در بلوار سرداران کرج با حضور یگان های نظامی ارتش، سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی و مقامات عالی رتبه استانی و شهرستانی تا ظهر امروز ادامه داشت.

جمع بیشماری از رسانه های استان نیز برای انعکاس مانور ویژه ارتش جمهوری اسلامی حضور چشمگیری داشتند و هریک با لنز دوربین های خود لحظاتی دیدینی از اقتدار ارتش را به تصویر کشیدند.

تجلیل از خانواده های معزز شهدای ارتش و اجرای مانور ویژه از بخش های قابل توجه این رزمایش بود.