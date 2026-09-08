ضرورت جبران خسارات سیلاب در ساری و میاندورود

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی شامگاه سه‌شنبه در حاشیه نشست بررسی وضعیت مناطق سیل زده در تماس تلفنی با ساجدی‌نیا، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، آخرین وضعیت مناطق سیل‌زده در حوزه انتخابیه ساری و میاندورود را بررسی کرد.

وی گزارشی از میزان خسارات واردشده به بخش‌های مختلف از جمله زیرساخت‌های شهری و روستایی، راه‌های ارتباطی، بخش کشاورزی و واحدهای مسکونی ارائه و بر ضرورت تسریع در روند بررسی و جبران خسارت‌های وارده به شهروندان تأکید شد.

بابایی کارنامی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با حوادث طبیعی، از رئیس سازمان مدیریت بحران کشور دعوت کرد با حضور در مرکز استان مازندران، از مناطق آسیب‌دیده بازدید میدانی داشته باشد.

وی گفت: قرار است در جریان این بازدید، مسائل و مشکلات ناشی از سیلاب و راهکارهای کاهش خسارات احتمالی در حوادث مشابه با حضور استاندار مازندران و مسئولان مرتبط بررسی و درباره افزایش سطح آمادگی دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌گیری شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین بر ضرورت پیگیری میدانی مطالبات مردم و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ملی و استانی برای تسریع در روند بازسازی و جبران خسارات تأکید کرد.