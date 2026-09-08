مسکو: گزارش آژانس انرژی اتمی دارای سوگیری سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای گزارش مدیرکل آژانس انرژی اتمی در خصوص نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا را دارای سوگیری سیاسی دانست.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این باره اضافه کرد: گزارش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی دارای سوگیری سیاسی است و منعکس‌ کننده اوضاع واقعی پیرامون نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا نیست.

ماریا زاخارووا، افزود: مدیرکل آژانس انرژی اتمی، همچنان از اذعان مستقیم به مسئولیت رژیم کی‌یف در حملات نسنجیده به نیروگاه زاپروژیا و کشته شدن کارکنان این نیروگاه خودداری می‌کند.

این در حالیست که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود به نقض مکرر قوانین مرتبط با نیروگاه های هسته ای از سوی اوکراین اشاره ای نکرد؛ موضوعی که اعتراض مسکو را به همراه داشته است.