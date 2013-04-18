بانوان نقش موثری در تحقق حماسه "سیاسی، اقتصادی" دارند/ حماسه سیاسی زیر ساخت حماسه اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه امور بانوان استان، مردم با حضور پرشور خود در صحنه انتخابات حماسه سیاسی را رقم می زنند چرا که زیر ساخت حماسه اقتصادی هم در حماسه سیاسی است.

وی اظهار داشت:با توجه به اینکه حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری یک حماسه سیاسی است باید همایش رای اولی ها برای دختران و پسیران جداگانه در استان و شهرستان(روستا و شهر) برگزار شود.

استاندار زنجان، بهره برداری از پروژه شهرک صنعتی تخصصی بانوان را از مهمترین پروژه ها یاد کرد و افزود: این پروژه اشتغالزایی بانوان را به دنبال دارد.

رئوفی نژاد گفت: دستگاههای ذیربط باید در اولین فرصت مشکل مالی این پروژه را حل کنند و همه زیر ساختهای لازم برای بهره برداری روز 11 اردیبهشت ماه رامهیا کنند.

وی تاکید کرد: در همین راستا 200 میلیون تومان برای امورات جزئی و جاری این پروژه در نظر گرفته شده است.

استاندار زنجان افزود: عملکرد شهرک صنعتی برای تکمیل این پروژه بسیار مطلوب است.

رئوفی نژاد یادآورشد: 120 واحد را تعیین تکلیف می کنیم و 60 واحد آماده واگذاری خواهد شد و در همین راستا 60 واحد هم آماده در حال واگذاری قطعات است.

وی، در ادامه گفت: همزمان با روز زن 60 واحد در شهرک صنعتی تخصصی بانوان به بهره برداری خواهد رسید.

استاندار زنجان تصریح کرد: شهرک صنعتی بانوان باید به طور کامل تکمیل وکلیه زیر ساختها آماده شود چرا که این شهرک در کشور الگو خواهد بود و در بازدیدهایی که از شهرک صنعتی انجام خواهد گرفت از این مجتمع هم بازدید خواهند کرد.

وی ادامه داد: فاز اول این مجتمع باید به خوبی مدیریت و سامان دهی شود و فاز دوم هم در دستور کار اجرایی قرار گیرد.

استاندار زنجان ، به هفته زن اشاره کرد و گفت: باید کلیه دستگاههای اجرایی برنامه هایی در خور بانوان استان در دستور کاری خود قرار دهند.