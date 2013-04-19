آمریکا در حال نهایی کردن قرارداد فروش تسلیحات به عربستان و رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه صهیونیستی "هاآرتص" نوشت آمریکا تا چند هفته آینده با هدف تقویت متحدانش در برابر ایران ، قرارداد فروش تسلیحات به ارزش 10 میلیارد دلار را با آنها نهایی خواهد کرد.

در این قرارداد میزان 10 میلیارد دلار سلاح به رژیم صهیونیستی ، عربستان و امارات متحده عربی فروخته خواهد شد تا بتوانند قدرت نظامی خود را در برابر ایران تقویت کنند.

بر اساس این قرارداد، آمریکا تعدادی هواپیماهای سوخت رسان V-22 را در اختیار این رژیم قرار خواهد داد که اولین بار است که این نوع هواپیما را به دولت دیگری می فروشد.

همچنین سیستم های ضد هوایی جدید در اختیار این رژیم قرار خواهد گرفت.

این قرارداد که مذاکرات آن مدت ها بوده است به طور سری در جریان بوده است در سفر آتی وزیر دفاع آمریکا به سرزمین های اشغالی امضاء خواهد شد.