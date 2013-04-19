  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ فروردین ۱۳۹۲، ۱۸:۰۸

در ادامه تنش آفرینی در منطقه؛

آمریکا در حال نهایی کردن قرارداد فروش تسلیحات به عربستان و رژیم صهیونیستی است

آمریکا در حال نهایی کردن قرارداد فروش تسلیحات به عربستان و رژیم صهیونیستی است

رسانه های خارجی گزارش دادند آمریکا در حال نهایی کردن قرارداد 10 میلیارد دلاری فروش سلاح به متحدانش در خاورمیانه به ویژه رژیم صهیونیستی و عربستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه صهیونیستی "هاآرتص" نوشت آمریکا تا چند هفته آینده با هدف تقویت متحدانش در برابر ایران ، قرارداد فروش تسلیحات به ارزش 10 میلیارد دلار را با آنها نهایی خواهد کرد.

در این قرارداد میزان 10 میلیارد دلار سلاح به رژیم صهیونیستی ، عربستان و امارات متحده عربی فروخته خواهد شد تا بتوانند قدرت نظامی خود را در برابر ایران تقویت کنند.

بر اساس این قرارداد، آمریکا تعدادی هواپیماهای سوخت رسان V-22 را در اختیار این رژیم قرار خواهد داد که اولین بار است که این نوع هواپیما را به دولت دیگری می فروشد.

همچنین سیستم های ضد هوایی جدید در اختیار این رژیم قرار خواهد گرفت.

این قرارداد که مذاکرات آن مدت ها بوده است به طور سری در جریان بوده است در سفر آتی وزیر دفاع آمریکا به سرزمین های اشغالی امضاء خواهد شد.

 

کد خبر 2035816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها