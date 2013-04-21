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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۴۱

وزیر دفاع آمریکا:

فروش سلاح به متحدانمان در منطقه برای ایران پیام دارد

فروش سلاح به متحدانمان در منطقه برای ایران پیام دارد

وزیر دفاع آمریکا با اشاره به فروش 10 میلیارد دلاری سلاح به رژیم صهیونیستی ،عربستان و امارات، گفت این اقدام برای ایران پیام دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " تودی زمان" ، "چاک هیگل" وزیر دفاع آمریکا امروز پس از ورود به سرزمین های اشغالی در ادامه سیاست های تحریک آمیز آمریکا در منطقه با تکرار تهدید نخ نمای مقامات کشورش علیه ایران بار دیگر ایران را به حمله نظامی تهدید کرد.

 وی با اشاره به فروش 10 میلیارد دلاری سلاح از سوی کشورش به رژیم صهیونیستی و متحدان عرب منطقه ایی آمریکا مانند عربستان و امارات متحده عربی گفت: این فروش تسلیحات برای ایران پیام شفافی دارد و آن این است که گزینه نظامی روی میز است.

هیگل با تکرار اتهاماتش علیه ایران و با هدف خوش ایند مقامات رژیم صهیونیستی گفت: ایران یک تهدید است ، یک تهدید واقعی.

وی در ادامه گفت باید از دستیابی ایران به آنچه که او سلاح هسته ای خواند جلوگیری شود.

وی برای نهایی کردن فروش تسلیحاتی 10 میلیارد دلاری به رژیم صهیونیستی ، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به منطقه سفر کرده است.

 

 

کد مطلب 2037448

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