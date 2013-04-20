به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور عباس افلاطونيان، جمعه شب در پنجمين كنگره بين المللي طب توليد مثل استان يزد از پدر ivf دنيا، پرفسور رابرت كه جايزه نوبل درمان ناباروري را به خود اختصاص داد، ياد كرد و اظهار داشت: پرفسور رابرت شب گذشته چشم از جهان فرو بست.

افلاطونيان عنوان كرد: پدر IVF دنيا، تولد پنج ميليون نوزاد حاصل از لقاح خارج از رحم را در پرونده خود دارد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود بيان داشت: مركز درمان ناباروري استان يزد تولد اولين نوزاد حاصل از ivf را در كارنامه خود دارد كه با همكاري پرفسور "الحسني" صورت گرفت.

افلاطونيان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برگزاري پنجمين كنگره طب توليد مثل در استان يزد اظهار داشت: در اين كنگره فرصتي براي شناسايي استعداد و رتبه علمي دانشجويان به دست آمد تا در زمينه توليد مثل و زمينه هاي مختلف ناباروري تحقيق و پژوهش كنند.

رئيس مركز درمان ناباروري يزد اظهار داشت: در كنگره پنجم، 120 مقاله پذيرش شده كه با داوري داوران خارجي و داخلي ارائه خواهد شد.