به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رادمرد گفت: براساس پيش بيني ها توليد بيش از 2 ميليون تن گوشت مرغ براي امسال برنانه ريزي شده است كه اميدواريم با تحقق الزامات و مديريت صحيح بازار از طريق تامين نهاده ها و نقدينگي بتوانيم به اين مهم دست يابيم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه تغييري در قيمت مرغ ايجاد نخواهد شد و قيمت مصوب توزيع مرغ در خرده‌فروشي‌ها بدون تغيير خواهد ماند افزود: براساس توافقات انجام شده شده مقرر گرديد مازاد توليد مرغ گرم با قيمت 5300 تومان از سوي شركت پشتيباني امور دام خريداري شود كه اين تصميم به منظور حمايت از بخش توليد صنعت طيور در داخل صورت گرفت.

وی همچنين به قيمت 5700 توماني عرضه مرغ در شبكه‌هاي توزيع اشاره كرد و گفت: بر اين اساس قيمت مرغ در كف بازار و مراكز عمده فروشي 5300 تومان و در سقف و مراكز توزيعي و خرده فروشي 5700 تومان خواهد بود.

رادمرد، خريد توافقي مازاد مرغ توليدي داخل را از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه ذكر كرد و افزود: شركت پشتيباني امور دام خريد مازاد مرغ توليد شده را آغاز خواهد كرد به طوري كه سقف قيمت براي مصرف كننده تغييري نمي‌كند و با قيمت‌هاي قبلي در شبكه‌ها توزيع مي‌شود.