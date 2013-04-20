به گزارش خبرگزاری مهر، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس شب گذشته در گفتگو با شبکه ماهواره ای "القدس" از اسرای فلسطینی در بند زندان های رژیم صهیونیستی خواست که صبر پیشه کنند و به آنها وعده داد که به زودی آزاد خواهند شد.

وی بر تلاش جنبش حماس برای آزادی اسرای فلسطینی تاکید و با اشاره به قرارداد تبادل اسرای فلسطینی با "گلعاد شالیت" نظامی اسرائیلی موسوم به قرارداد "وفاء الاحرار" در اواخر سال 2011 اظهار داشت: دستاوردهای حماس در این قرارداد بی سابقه بود.

مشعل مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی به ویژه در سایه کابینه فعلی این رژیم را بی فایده خواند و اعلام کرد که قراردادهای تبادل اسرا تنها راه آزادی اسرای فلسطینی به شمار می روند چرا که یک اهرم فشار واقعی برای رژیم اسرائیل محسوب می شوند.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس خاطرنشان کرد: رژیم اشغالگر اسرائیل تنها با فشار و مقاومت امتیاز می دهد و ما تلاش می کنیم از این طریق امتیازات بسیاری کسب کنیم.

وی همچنین به جانبداری طرف های بین المللی از منافع رژیم صهیونیستی در جریان مذاکرات تبادل اسرای فلسطینی با گلعاد شالیت اشاره و اعلام کرد که تمامی طرف های اروپایی خواهان آزادی شالیت بودند بدون اینکه نامی از اسرای فلسطینی را ذکر کنند.