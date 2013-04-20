به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی امامی درباره جلسه روز یکشنبه شورای رقابت درباره دستورالعمل دائمی قیمت‌گذاری خودرو گفت : بعد از اعلام دستورالعمل موقت قیمت خودرو در روزهای پایانی سال گذشته ، جلساتی با حضور مسئولان سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده ، ایران خودرو و سایپا برای بحث های کارشناسی تشکیل شد.



وی افزود :‌ فردا یکشنبه در جلسه شورای رقابت جمع بندی گزارش کارشناسی مطرح می شود و امیدواریم دستورالعمل نهایی قیمت خودرو اعلام شود.



امامی پیش بینی کرد دستوالعمل نهایی ، در مقایسه با رأی قبلی شورا تغییرات محسوسی نداشته باشد. وی گفت: در دستورالعمل جدید، نرخ تورم و تعرفه های سال 92 را نیز منظور خواهیم کرد و احتمالا ارز مبادله ای حدود 2 هزار و 450 تومان مبنا قرار بگیرد.



وی با بیان اینکه تولید کنندگان در مکانیسم قیمت گذاری اختلاف نظرهایی با شورا دارند، اظهارداشت: مکانیزمی مصوب خواهد شد که قابل اجرا باشد.



امامی با اشاره به سئوال مجلس شورای اسلامی از وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: آقای غضنفری در مجلس اعلام کرد که منتظر رأی شورای رقابت هستیم بنابر این ، دولت دستوالعمل جدید را خواهد پذیرفت و تمهیدات لازم برای نظارت بر قیمت های جدید از طرف سازمان حمایت اعمال می شود. امامی تصریح کرد: علاوه بر این مصوبات شورای رقابت از طرف قوه قضائیه نیز قابل پیگیری است و ضمانت اجرایی دارد.